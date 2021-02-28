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Dünya
Razi CANİKLİGİL/NEW YORK
Haber Giriş: 28.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Diplomasiyi bıraktı iş kurdu... New York’ta kolonyacı oldu

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Diplomasiyi bıraktı iş kurdu... New York’ta kolonyacı oldu
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Dışişlerinde diplomat olarak çalışan Yeliz Kartal, Belçikalı meslektaşı ile evlendikten sonra yerleştiği New York’ta pandeminin ortasında kolonya dükkânı açtı.

Türkiye'nin Kosova’daki Priştine Büyükelçiliği’nde diplomat olarak çalışan Yeliz Kartal Brackman, bu ülkede tanıştığı Belçikalı meslektaşı ile tanışıp evlendikten sonra New York’a yerleşti.

KORONAYA YAKALANDI

ODTÜ Uluslararası İlişkiler mezunu Kartal, New York’taki Columbia Üniversitesi’nde yüksek lisansını da yine uluslararası ilişkiler üzerine tamamladıktan sonra, kariyerini Türk kültürünü tanıtıcı bir girişim başlatmakta arıyordu. New York’ta pandemiye yakalandıktan sonra Türk misafirperverliğinin geleneksel bir simgesi olan kolonyayı el ucundan ayırmadı. İyileştikten sonra da artık ne yapacağına karar vermişti. Mikropları öldürürken aynı zamanda ferahlık ve tazelik veren kolonyaları Amerikalılarla tanıştırmak için elindeki her kuruşunu harcayarak Brooklyn’in Park Slope semtinde butik dükkân Kolonya Carré’yi açtı.

Diplomasiyi bıraktı iş kurdu... New York’ta kolonyacı oldu

TÜRK ÜRÜNLERİ SATIYOR

New York’ta işletmelerin kapandığı ve vitrinlerin boş kaldığı bir zamanda, büyük cesaretle açtığı hijyen odaklı dükkânında, Türkiye’den getirttiği kolonyalar başta olmak üzere, kremler ve el sabunları gibi her Türk’ün evindeki vazgeçilmez olan bu ürünler büyük ilgi gördü.

DEZENFEKTANA ALTERNATİF

Kolonyada yüzde 80 alkol içeriği olduğu için koronavirüse karşı etkili olması için gerekli olan yüzde 64’ü fazlasıyla geçtiğini söyleyen Kartal, kullanımdaki dezenfektanların aksine kolonyada bulunan limon, gül, zeytin, mandalina, kiraz, yasemin, amber, tütün çiçeği kokusuyla çok daha iyi alternatif olacağını düşünüyor.

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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