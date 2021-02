Diplomasiyi bıraktı iş kurdu... New York’ta kolonyacı oldu

Türkiye'nin Kosova’daki Priştine Büyükelçiliği’nde diplomat olarak çalışan Yeliz Kartal Brackman, bu ülkede tanıştığı Belçikalı meslektaşı ile tanışıp evlendikten sonra New York’a yerleşti.



KORONAYA YAKALANDI

ODTÜ Uluslararası İlişkiler mezunu Kartal, New York’taki Columbia Üniversitesi’nde yüksek lisansını da yine uluslararası ilişkiler üzerine tamamladıktan sonra, kariyerini Türk kültürünü tanıtıcı bir girişim başlatmakta arıyordu. New York’ta pandemiye yakalandıktan sonra Türk misafirperverliğinin geleneksel bir simgesi olan kolonyayı el ucundan ayırmadı. İyileştikten sonra da artık ne yapacağına karar vermişti. Mikropları öldürürken aynı zamanda ferahlık ve tazelik veren kolonyaları Amerikalılarla tanıştırmak için elindeki her kuruşunu harcayarak Brooklyn’in Park Slope semtinde butik dükkân Kolonya Carré’yi açtı.

TÜRK ÜRÜNLERİ SATIYOR

New York’ta işletmelerin kapandığı ve vitrinlerin boş kaldığı bir zamanda, büyük cesaretle açtığı hijyen odaklı dükkânında, Türkiye’den getirttiği kolonyalar başta olmak üzere, kremler ve el sabunları gibi her Türk’ün evindeki vazgeçilmez olan bu ürünler büyük ilgi gördü.

DEZENFEKTANA ALTERNATİF

Kolonyada yüzde 80 alkol içeriği olduğu için koronavirüse karşı etkili olması için gerekli olan yüzde 64’ü fazlasıyla geçtiğini söyleyen Kartal, kullanımdaki dezenfektanların aksine kolonyada bulunan limon, gül, zeytin, mandalina, kiraz, yasemin, amber, tütün çiçeği kokusuyla çok daha iyi alternatif olacağını düşünüyor.