Diplomasinin kalbi Türkiye'de attı! Dünya basını İstanbul'a kilitlendi... 'Benzersiz'

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Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu R4 formatı ile İtalya'nın da katılımıyla düzenlenen R4+E3 (İngiltere, Almanya ve Fransa) Dışişleri Bakanları toplantıları İstanbul'da gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğindeki görüşmelerde, Orta Doğu'daki çatışmaların sona erdirilmesi, bölgesel güvenliğin sağlanması ve diplomatik çözüm yolları ele alındı.

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İran'a yönelik olası bir saldırı, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve İsrail'in bölgedeki rolü toplantıların öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Filistin, Lübnan ve Suriye'deki gelişmeler de değerlendirildi. İstanbul'daki diplomasi trafiği, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

BAKAN FİDAN: BÖLGEDEKİ SORUNLARI AYRINTILI ŞEKİLDE ELE ALDIK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da ilk olarak Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla bölgesel bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı. R4 formatındaki toplantının yedincisini düzenlediklerini belirten Fidan, görüşmelerde bölgesel sorunları, çözüm yöntemlerini ve bugüne kadar atılan adımları ayrıntılı biçimde değerlendirdiklerini söyledi.

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Fidan, toplantının gündemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bölgemizin sorunlarını, çözüm metotlarını, bugüne kadar yapılan işlemleri, alınan tedbirleri, sorunların geldiği noktayı, çözümlerin ilerlediği aşamayı en detaylı şekilde masaya yatırma imkanımız oldu. Bölgemizdeki sorunlar arasında Hürmüz Boğazı'nın kapalılığı, İran'a muhtemel bir saldırı, Husilerin Suudi Arabistan'a yaptığı saldırı ve bu çatışmaların nasıl sonlandırılabileceği vardı.”

Fidan, İsrail'in bölgedeki rolünün yanı sıra Filistin, Lübnan ve Suriye'deki gelişmelerin de görüşmelerde ele alındığını belirtti.

FRANSIZ BASINI: BENZERSİZ

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Fransız yayın kuruluşu RFI, İstanbul'da düzenlenen toplantıları “İstanbul'da barış ve diplomasi vurgusu” başlığıyla gündemine taşıdı. Haberde, Avrupa ve Orta Doğu'dan sekiz ülkenin dışişleri bakanlarının cuma günü İstanbul'da daha önce “benzersiz” bir formatta bir araya geldiği belirtildi.

RFI, toplantıya katılan ülkelerin Orta Doğu genelinde diplomatik girişimlerin ve barışçıl çözüm yollarının ön plana çıkmasını istediğini aktardı. Haberde, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine de dikkat çekildi.

İstanbul'daki görüşmelerin, bölgesel krizlerin diplomasi yoluyla çözülmesi yönündeki ortak iradeyi ortaya koyduğu vurgulandı.

ALMAN BASINI: GÜVEN VE İSTİKRAR MESAJI

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Alman yayın kuruluşu Tagesschau da İstanbul'daki toplantıyı haberleştirdi. Haberde, sekiz ülkenin temsilcilerinin güven ve istikrarın yeniden sağlanmasına yönelik mesaj verdiği, bu hedefe katkıda bulunmaya hazır olduklarını belirttiği ifade edildi.

Tagesschau, toplantının ardından diplomatik temasların devam edeceğine de dikkat çekti. Haberde, bir sonraki toplantının Almanya'da düzenleneceği bilgisi paylaşıldı.

"BARIŞ MERKEZİ"

Yunanistan merkezli Defence Point, İstanbul'daki görüşmeleri “Barış merkezi” başlığıyla duyurdu. Haberde, sekiz ülkenin dışişleri bakanlarının İstanbul'da bir araya gelmesi, Türkiye'nin bölgesel istikrar ve barışın sağlanmasına katkıda bulunan bir aktör olarak öne çıkma çabalarının yeni bir örneği olarak değerlendirildi.

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Defence Point, R4+E3 formatının Türkiye'nin girişimiyle oluşturulduğuna dikkat çekti. Mekanizmanın, bölgesel güçler ile Avrupa ülkeleri arasında güvenlik meseleleri ve uluslararası krizler konusunda daha güçlü koordinasyon sağlamayı amaçladığı belirtildi.

"SALDIRI YERİNE DİPLOMASİ ÇAĞRISI"

Katar merkezli Al Jazeera, İstanbul'daki toplantıyı “Saldırı yerine diplomasi çağrısı” başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde, sekiz ülkenin dışişleri bakanlarının Hürmüz Boğazı ve bölgedeki diğer gelişmeleri görüştükten sonra ABD'ye İran'a yönelik yeni saldırılardan kaçınma çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Toplantının İstanbul'daki bir otelde gerçekleştirildiğini belirten Al Jazeera, görüşmelerin Türkiye'nin bölgesel rolünü güçlendirdiği bir dönemde yapıldığına dikkat çekti. Haberde, Ankara'nın bölgesel diplomasi girişimlerine de yer verildi.

Al Jazeera ayrıca Türkiye'nin ağustos ayında Pakistan ve Suudi Arabistan ile başlattığı üçlü anlaşma olan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı gündeme taşıdı. Böylece İstanbul'daki toplantı, bölgesel krizlerin çözümünün yanı sıra Türkiye'nin güvenlik ve diplomasi alanındaki girişimleri çerçevesinde de değerlendirildi.