Diplomasi trafiği başladı! Bakan Çavuşoğlu Moskova'ya gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'ya gittiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda, "Antalya’nın ardından, Ukrayna krizine çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı sürdürmek üzere Moskova’dayız" ifadelerini kullandı.

Following Antalya, we are in #Moscow to continue our diplomatic efforts to find a solution to the #Ukraine crisis. pic.twitter.com/Ky6JXkIVqt