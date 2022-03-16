Diplomasi trafiği başladı! Bakan Çavuşoğlu Moskova'ya gitti

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'ya gittiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda, "Antalya’nın ardından, Ukrayna krizine çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı sürdürmek üzere Moskova’dayız" ifadelerini kullandı.