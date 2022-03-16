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Diplomasi trafiği başladı! Bakan Çavuşoğlu Moskova'ya gitti

#Mevlüt Çavuşoğlu#Rusya#Ukrayna
Diplomasi trafiği başladı Bakan Çavuşoğlu Moskovaya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önce Moskova'ya ardından da Ukrayna'ya gideceğini duyurmuştu. Çavuşoğlu, Moskova'ya giderek diplomasi trafiğine başladı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'ya gittiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda, "Antalya’nın ardından, Ukrayna krizine çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı sürdürmek üzere Moskova’dayız" ifadelerini kullandı.

 

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