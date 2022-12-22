Diplomasi trafiği baş döndürdü

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali onuncu ayını geride bırakırken, önde gelen devletler arasında dünyanın kaderini belirleyecek yoğun diplomasi trafiği başladı. ABD, Çin, Rusya, Ukrayna ve Almanya liderlerinin iki gün önce başlattığı Ukrayna savaşı temaslarında Batı, Çin’in Rusya’ya karşı tavrını netleştirmesine odaklandı. Moskova ise Çin lideri Şi Cinping’e üst düzey temsilci göndererek, “Bize desteğiniz devam edecek mi” yoklamasını yaptı.Yeni yıla sayılı günler kala Ukrayna savaşı odaklı kritik temaslar trafiği Rusya lideri Putin’in Belarus ziyaretiyle başladı. Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ile kapalı kapılar ardında görüşerek Ukrayna’ya ikinci cephe açılması konusu Minsk’te ele aldı.

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STEINMEIER, Şİ’Yİ ARADI

Bu sırada Almanya Cumhurbaşkanı Walter Steinmeier 20 Aralık’ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i telefonla arayarak, “Dünyayı yıkıma sürükleyen Ukrayna savaşı kâbusu bir an önce bitmeli. Çin lideri olarak sizden Putin’in Ukrayna işgalini sona erdirmesi ve ordularını komşu ülkeden çekmesi için devreye girmenizi rica ediyorum. Ayrıca Çin’in net bir şekilde dile getirdiği, dünyada kesinlikle nükleer silahların kullanılmaması gerektiği yönündeki tavrınızı da memnuniyetle karşılıyoruz” dediği açıklandı.

MEDVEDEV ÇİN’E GİTTİ

Almanya’nın Rusya’yı ikna etmek için Çin’den destek talep etmesine Rusya’ya karşı adım attırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aynı gün Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Dmitriy Medvedev’i apar topar Pekin’e gönderdi. Geçen salı akşamı Pekin’de Şi Cinping tarafından kabul edilen Medvedev, Putin adından yazılmış özel mektubu Çin liderine iletti. Mektup içeriğinin ne olduğunu açıklamayan Çin yönetimi bilmece gibi beyanla “Çin, Rusya ile işbirliğini arttırmayı umut ediyor. Bunu yaparken ikili ilişkilerimiz çerçevesinde aklın yolunu izleyecektir” dedi.

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PUTİN: SAVAŞA DEVAM

Öte yandan Rusya lideri Putin’den “savaşa devam” açıklaması geldi. Putin dün, “Rusya uygar dünyanın parcası olmak istedi. Ama bizi istemedikleri kesinleşti. Düşmanlarımız Ukrayna halkını bize karşı kışkırttı. Ukrayna’da olup bitenlerin tamamı Batı’nın Rusya’yı yok etme planını parçası. Biz elimiz kolumuz bağlı kalamayız” açıklamasını yaptı.

ZELENSKİ: BARIŞ İÇİN TAVİZ YOK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın başından bu yana ilk yurtdışı ziyaretini dün ABD’ye gerçekleştirdi. Klasik hale gelen hâki renkli, uzun kollu askeri süveteri ve askeri botlarıyla Beyaz Saray’a giren Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi tarafından bahçede karşılandı. Zelenski, Oval Ofis’teki ilk görüşmede Biden’a Ukraynalı bir asker tarafından kendisine verilen nişanı takdim etti. Ortak basın toplantısında Ukrayna bayrağının renklerinden oluşan bir kravat giyen Biden, Ukrayna’ya desteklerinin azalmadan devam edeceğine vurgu yaparak bu ülkeye hava savunma sistemi Patriot’ların da bulunduğu yaklaşık 2 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketini açıkladı. Zelenski ise Rusya ile olası bir barışın, toprak bütünlüğünden taviz vermeyi içermeyeceğini altını çizerek savaşın sebep olduğu tüm zararın Moskova tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.

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