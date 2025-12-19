Diplomasi sürerken bombalar hazırlanmış: Gizli İran hamlesi deşifre oldu... Trump ve Netanyahu'dan ortak plan!

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun, İran’a yönelik saldırı planlarını 12 gün süren savaştan çok önce hazırladığı ortaya çıktı.

Washington Post’un haberine göre Trump ve Netanyahu, şubat ayında Beyaz Saray’da yaptıkları ilk görüşmede İran’ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırıları ele aldı. Bu toplantıda Netanyahu’nun Trump’a dört ayrı seçenek sunduğu belirtildi.

NETANYAHU’DAN DÖRT FARKLI SENARYO

Haberde, Netanyahu’nun Trump’a sunduğu seçenekler arasında saldırının yalnızca İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilmesi, ABD’nin asgari destek vereceği bir operasyon, iki ülkenin tam iş birliğiyle yürüteceği bir plan ve ABD liderliğinde düzenlenecek bir saldırının yer aldığı aktarıldı. Trump’ın ise ilk aşamada İran’ın nükleer programına ilişkin diplomatik sürece şans vermeyi tercih ettiği vurgulandı.

DİPLOMASİ VE GİZLİ HAZIRLIKLAR AYNI ANDA YÜRÜTÜLDÜ

Bu kapsamda Washington ile Tahran arasında yıl boyunca nükleer program ve uranyum zenginleştirme faaliyetleri konusunda birçok görüşme yapıldı. Ancak aynı süreçte ABD ve İsrail’in, olası bir saldırı için gizli planlarını hazırlamayı sürdürdüğü belirtildi. Haberde, iki ülkenin İran’ı hazırlıksız yakalamak amacıyla medyada yanıltıcı bilgiler yaydığı da ifade edildi.

“YANLIŞ İZLENİM YARATMAK İŞİMİZE GELDİ”

Anonim kalmak koşuluyla konuşan bir yetkili, “Netanyahu’nun Witkoff veya Trump ile anlaşamadığına dair hiçbir bilgi doğru değildi. Ancak böyle bir genel izlenim yaratmak faydalıydı. Bu sayede pek çok kişi farkına varmadan hazırlıklarımızı sürdürebildik” dedi.

MOSSAD’IN OPERASYON AĞI

Washington Post, Mossad’ın bu operasyon kapsamında 100’den fazla İranlıyı işe aldığını ve silahlandırdığını yazdı. Bu kişilerden bazılarının İsrail’de özel eğitim aldığı, ajanlara belirli görevler verildiği ancak yürütülen faaliyetlerin İran’ın nükleer ve balistik programlarını hedef alan geniş çaplı bir operasyonun parçası olduğunun kendilerine söylenmediği aktarıldı.

“OPERASYON NARNIA” DETAYI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından “Operasyon Narnia” olarak adlandırılan süreçte, Mossad’a ait insansız hava aracı fırlatma rampaları ile çeşitli askeri sistemlerin Tahran’a yerleştirildiği kaydedildi.

İRAN-İSRAİL ÇATIŞMASI SAVAŞA DÖNÜŞTÜ

Gazze’de devam eden savaşın da etkisiyle artan İran-İsrail gerilimi, haziran ayında doğrudan silahlı çatışmaya dönüştü. İran, 13 Haziran’da başlayan İsrail saldırılarına kısa sürede karşılık verdi.

ABD’DEN GİZLİ TEKLİF

Haberde, Trump yönetiminin çatışmalar sürerken Tahran’a gizli bir teklif sunduğu da belirtildi. Buna göre 15 Haziran’da iletilen teklifte, İran’dan Orta Doğu’daki milis gruplara verdiği desteği sonlandırması ve uranyum zenginleştirme tesislerini kapatması istendi. Karşılığında Washington’un tüm yaptırımları kaldırmayı taahhüt ettiği ifade edildi.

TEKLİF REDDEDİLDİ, ABD SAVAŞA KATILDI

Bazı kaynaklara göre ABD’nin Katar aracılığıyla İran’a ilettiği bu teklif reddedildi. Bunun üzerine Trump’ın, İsrail’e savaşta fiilen katılma kararı aldığı öne sürüldü.

İRAN’DAKİ TESİSLERE HAVA SALDIRISI

Çatışmalar sırasında ABD’ye ait bombardıman uçakları, 22 Haziran’da İran’ın İsfahan, Fordo ve Natanz’daki tesislerine hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda 14 adet GBU-57 tipi “anti-bunker” bombası kullanıldı.

İRAN’DAN ABD ÜSSÜNE MİSİLLEME

ABD’nin saldırısına yanıt olarak İran, 23 Haziran’da Katar’daki Al-Udeid Amerikan hava üssünü hedef aldı. Tahran’ın bu operasyonu önceden Washington’a bildirdiği ve saldırıda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

ATEŞKES VE BİLANÇO

Bu gelişmenin ardından Washington, 24 Haziran’da taraflar arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. Savaş süresince İran’ın İsrail’e yaklaşık 500 balistik füze ve binden fazla insansız hava aracı fırlattığı belirtildi. İsrail’de 32 kişi hayatını kaybederken, 3 binden fazla kişi yaralandı. İran’da ise ölü sayısının bini aştığı, yaralı sayısının 4 binin üzerine çıktığı kaydedildi.

NÜKLEER GERİLİM DEVAM EDİYOR

İsrail ve ABD, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetleriyle nükleer silah elde etmeye çalıştığını savunuyor. Tahran yönetimi ise bu suçlamaları reddediyor.