Dini törende izdiham faciası: 87 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı

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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Hathras bölgesinde bir Hindu ayin sırasında izdiham meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, aralarında çocukların da bulunduğu en az 60 kişinin hayatını kaybettiği, ölü sayısının artmasından endişe edildiği ifade edildi. Olayla yaralananlar kamyonet ve motosikletlerle çevredeki hastanelere götürüldü.

İzdihamın neden yaşandığı henüz bilinmezken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hindistan'da küçük alanlarda gerçekleştirilen kalabalık ayinlerde güvenlik tedbirlerine uyulmaması nedeniyle benzer facialar yaşanıyor.

BU İLK DEĞİL

Hindistan'da büyük dini bayramlar sırasında ölümcül kazalar sıklıkla yaşanıyor. 2016 yılında Hindu yeni yılını kutlamak için bir tapınakta düzenlenen yasaklı havai fişek gösterisi sırasında meydana gelen büyük patlamada en az 112 kişi hayatını kaybetmişti.

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2013 yılında Madhya Pradesh'teki bir tapınağın yakınındaki köprüde yaşanan izdihamda da 115 din adamı hayatını kaybetmişti

2008 yılında Jodhpur kentindeki bir tapınakta yaşanan izdihamda yaklaşık 224 kişi hayatını kaybetmiş, 400'den fazla insan da yaralanmıştı .