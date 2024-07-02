×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Dini törende izdiham faciası: 87 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Hindistan#Dini Tören#İzdiham
Dini törende izdiham faciası: 87 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 15:33

Hindistan'ın kuzeyinde düzenlenen bir dini toplantıda 87 kişi ezilerek hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor.

Haberin Devamı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Hathras bölgesinde bir Hindu ayin sırasında izdiham meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, aralarında çocukların da bulunduğu en az 60 kişinin hayatını kaybettiği, ölü sayısının artmasından endişe edildiği ifade edildi. Olayla yaralananlar kamyonet ve motosikletlerle çevredeki hastanelere götürüldü.

İzdihamın neden yaşandığı henüz bilinmezken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hindistan'da küçük alanlarda gerçekleştirilen kalabalık ayinlerde güvenlik tedbirlerine uyulmaması nedeniyle benzer facialar yaşanıyor.

BU İLK DEĞİL

Hindistan'da büyük dini bayramlar sırasında ölümcül kazalar sıklıkla yaşanıyor. 2016 yılında Hindu yeni yılını kutlamak için bir tapınakta düzenlenen yasaklı havai fişek gösterisi sırasında meydana gelen büyük patlamada en az 112 kişi hayatını kaybetmişti.

Haberin Devamı

2013 yılında Madhya Pradesh'teki bir tapınağın yakınındaki köprüde yaşanan izdihamda da 115 din adamı hayatını kaybetmişti

2008 yılında Jodhpur kentindeki bir tapınakta yaşanan izdihamda yaklaşık 224 kişi hayatını kaybetmiş, 400'den fazla insan da yaralanmıştı .

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hindistan#Dini Tören#İzdiham

BAKMADAN GEÇME!