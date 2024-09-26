Dini ritüel için nehirlere girdiler: 37'si çocuk 46 kişi boğularak öldü

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Hindustan Times gazetesinin haberine göre, kadınların çocuklarının iyiliği için oruç tuttuğu ve beraber nehre girdiği "Jivitputrika Festivali" sırasında boğulma olayları yaşandı.

Eyalet yetkilileri, 15 farklı bölgede dini ritüel sırasında meydana gelen boğulma olaylarında 37'si çocuk 46 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yetkililer, kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Eyalet Başbakanı Nitish Kumar, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve ailelere tazminat ödeneceğini duyurdu.