Dini bayramda izdiham: 6 ölü

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Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletine bağlı Tirupati'de 10 Ocak'ta başlayan Hindu bayramında bir tapınağı ziyaret etmek isteyen 4 bin kişi, ücretsiz dağıtılan jetonları almak için gişeye akın etti.

Yaklaşık 2 bin yıllık tapınağı ziyaret etmek amacıyla çarşamba gününden itibaren kuyruğa girenler arasında kapıların açılmasıyla izdiham çıktı.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını aktardı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.