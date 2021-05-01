Dini bayramda izdiham: 45 ölü

Koronavirüs pandemisine karşı dünyada en iyi performanslardan birini gösteren İsrail, dün korkunç bir insani felaketle sarsıldı. Dün yerel saatle sabah karşı 01.00 sularında ülkenin kuzeyindeki Safed kenti yakınlarındaki Meron Dağı’nda Ortodoks Yahudilerin Lag BaOmer Bayramı’nı kutladığı alanda izdiham yaşandı. En az 45 kişi ezilerek hayatını kaybetti, 150’den fazla kişi de yaralandı. Facianın olduğu bölgeye giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayı “ağır bir felaket” olarak niteledi, pazar günü ulusal yas ilan etti ve soruşturma talimatı verdi.

POLİSE ELEŞTİRİ

Fransız AFP ajansına konuşan görgü tanıkları izdihamın polisten kaynaklandığını savundu. Shmuel (18) adlı görgü tanığı, “Şenlik ateşinin olduğu yerden aşağı giden bir rampa var. Çok kalabalıktı. İnsanlar çıkmak için bu rampadan aşağıya yürümek zorundaydı. Polis, rampayı kapattı. O sırada daha da fazla insan rampaya ulaştı. Polis geçidi açmayarak, onların çıkışına izin vermedi. Sonra insanlar birbirinin üzerine düşmeye başladı” dedi. Meron’da kutlamalar pandemi nedeniyle geçen yıl kısıtlanmıştı. Bu yıl da 10 bin kişinin katılımına izin verilmişti. Ancak İsrail basını, 90 bine yakın kişinin kutlamaların yapıldığı dağda toplandığını yazdı.

TÜRKİYE’DEN BAŞSAĞLIĞI

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail’de dini bayram kutlaması sırasında yaşanan izdiham nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, “Bu elim olay nedeniyle İsrail halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadesine yer verildi.

BİLGİ NOTU:

Her yıl Ortodoks Yahudiler, Meron Dağı’na Lag BaOmer Bayramı için geliyor. 2’nci yüzyılda yaşamış Haham Şimon Bar Yochai’nin mezarının etrafında ateşler yakıp, dua edip, dans ederek ölüm yıldönümünü anıyorlar. Kadınlar ve erkekler ayrı şekilde katılıyor. İzdiham erkekler bölümünde yaşandı.

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