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Dilekler görsel şölene dönüştü: Geceyi aydınlattı

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#Tayland#Dilek#Fener
Dilekler görsel şölene dönüştü: Geceyi aydınlattı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 18:02

Tayland'da her yıl düzenlenen ve muson sezonunun bitişini simgeleyen festivalde, binlerce katılımcı dilek fenerlerini gökyüzüne bıraktı. Çinli ve Avrupalı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, renkli havai fişekler ve geleneksel gösterilerle unutulmaz anlar sundu.

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Tayland’ın Chiang Mai şehrinde her yıl ay takviminin son dolunay gecesi kutlanan ve muson sezonunun bitişini simgeleyen festival renkli görüntülere sahne oldu.

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen etkinlikte, binlerce katılımcı dilek fenerlerini aynı anda gökyüzüne bıraktı. Havai fişek ve ışık gösterileri ile sıradışı anların yaşandığı festivalde, fener gösterisinin yanı sıra geleneksel kıyafetler ve müziklerin yer aldığı geçiş töreni ile yöresel dans gösterileri de yer aldı.

Dilekler görsel şölene dönüştü: Geceyi aydınlattı

ÇİNLİ VE AVRUPALI TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ

Sosyal medyanın da etkisiyle yabancı ziyaretçilerin ilgisinin arttığı festivale, bu yıl özellikle Çinli ve Avrupalı turistler oldukça yoğun ilgi gösterdi.

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Festivale katılan turistler ve yüzlerce sosyal medya kullanıcısı, dilek fenerlerinin havaya bırakıldığı anları telefonlarıyla kaydetti.

Dilekler görsel şölene dönüştü: Geceyi aydınlattı

UÇUŞLAR KONTROLLÜ OLARAK DURDURULDU

Festival kapsamında gökyüzüne gönderilen dilek fenerleri nedeniyle Chiang Mai Havalimanı’nda uçuşlar bir süreliğine kontrollü olarak durduruldu.

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#Tayland#Dilek#Fener

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