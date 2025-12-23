Dikkat! ChatGPT doktor değil

Haberin Devamı

OpenAI tarafından 2022 yılında piyasaya sürülen ve komut üzerine şiir, metin ve hatta bilgisayar kodu yazabilen bir sohbet robotu olan ChatGPT, artık sağlık konusunda da ilk başvuru adreslerinden biri haline geldi. Bir ankete göre, her 6 yetişkinden 1’i, yapay zekâyı en az ayda bir kez tıbbi tanı veya test sonuçlarını yorumlatmak için kullanmaya başladı. Yapay zekâ, insanlar tarafından doktorlara ve hastanelere kıyasla hızlı erişilebilir ve ücretsiz olması nedeniyle tercih edilirken, uzmanlar şüpheyle yaklaşıyor.

UZMAN UYARISI

Yunanistan merkezli Kathimerini Gazetesi’ne konuşan Peloponnese Üniversitesi kültür ve eğitim bilişim doçenti ve Bilgi ve Belirsizlik Araştırma Laboratuvarı direktörü Manolis Wallace, yapay zekâ uygulamalarının kullanıcının bilgilendirilmesi değil, memnun edilmesi için eğitildiğini kaydetti. ChatGPT’nin sorulan soruları yorumlayarak kullanıcının tercih ettiği cevapları algıladığını ve vereceği cevapları da buna göre şekillendirdiğini kaydeden Wallace, ChatGPT’ye sağlık konusunda sorulan sorularda herhangi bir kişisel unsura yer verilmemesinin, “doğru” cevap alabilmenin bir yolu olduğunu ifade etti.