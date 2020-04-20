Dikkat çeken rapor yayınlandı: Acil önlem alınmalı

Koronavirüsün Ebola, AIDS, SARS, Kuş Gribi ve Domuz Gribi gibi son dönemlerde ortaya çıkan hayvan kaynaklı hastalıkların son örneği olduğu belirtildi. Doğanın insanlar tarafından aşırı sömürülmesi, doğal ekosistemlerin tahrip edilmesi, ormansızlaştırma ve yabani hayvan ticaretinden dolayı virüslerin insanlara geçme ihtimalini yükselttiği belirtildi.

ACİL ÖNLEM ALINMALI

Bu güne kadar insanlarda görülen bulaşıcı hastalıkların dörtte üçünün hayvanlardan geldiği belirtilen raporda koronavirüs gibi tehditlerden korunmak için acilen alınması gereken 10 madde sıralandı. Acilen alınması maddeler şöyle:

-Ulusal ve uluslararası düzeyde yaban hayvanı ticaretinin yasaklanması

-Yaban hayvanı pazarlarının kapatılması

-İnsanların yaban hayvanlarıyla kontrolsüz temasının kesilmesi

-Canlı türleri ve popülasyonlarının yok olmasının önüne geçilmesi, doğal yaşam ortamlarının korunması

-Kaçak avcılığın sona erdirilmesi, kara avcılığının salgın döneminde yasaklanması ve salgın risklerine karşı yeniden düzenlenmesi

-Bozulmuş ekosistemlerin restore edilmesi, yeniden kazanılması

-Yaban hayatı dostu geleneksel tarımsal uygulamaların teşvik edilmesi

-Koronavirüs sonrası dönemde sürdürülebilir yatırımın teşvik edilmesi, insanın doğa üzerindeki zararlı etkisini artıracak yatırımların desteklenmesi

-Ekonomiyi canlandırma planlarının en az yüzde 50’sinin enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, elektrikli ulaşım gibi çevresel olarak sürdürülebilir yatırımlarla yönetilmesi,

Koronavirüs krizindeki kolektif çabanın iklim krizi ve biyoçeşitlilik kaybını önlemek için bireyler, iş dünyası, yerel yönetimler ve hükümetler düzeyinde kararlılık ve dayanışma ile yürütülmesi.

“BU KRİZDEN DERS ALMALIYIZ”

Uzmanların doğa tahribatı üzerine uzun yıllardır uyarılarda bulunduğunu söyleyen WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar ise, “bu krizden dersimizi almalı ve bu günlerin ileride unutulmamasını sağlamak için büyük değişimler yapmalıyız. Covid sonrası süreçte, bireyler, iş dünyası, yerel yönetimler ve hükümetler olarak doğayla ilişkimizde yeni bir başlangıca ihtiyaç var” dedi.