Dikkat çeken rapor: Rusya her şeye rağmen hava savaşını kazanabilir...

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Rus hava kuvvetlerinin peş peşe yaşadığı başarısızlıklar ve Ukrayna hava kuvvetlerinin şaşırtıcı derecedeki dayanıklılığı şimdiye kadar acı bir gerçeğin üzerini örttü: Ukrayna hava kuvvetleri üstün uçaklara ve füzelere sahip bir düşmanla karşı karşıya...

NE KADAR BAŞARILI OLSALAR DA YİNE KAYBEDEBİLİRLER

Royal United Services Institute'nün (RUSI) Ukrayna'daki savaş ile ilgili hazırladığı rapora göre, Rusya'nın sayı ve donanım açısından avantajları göz önüne alındığında, Ukraynalı pilotlar ne kadar başarılı olursa olsun, Ukrayna hava savaşını yine de kaybedebilir.

Ukraynalı pilotlar Rusya'nın Su-30SM ve Su-35S uçaklarının teknik olarak Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarını tamamen geride bıraktığını doğruluyor.

YAŞANAN BAŞARISIZLIKLAR RUS KUVVETLERİNİN YETERSİZ OLDUĞU ANLAMINA GELMİYOR

Rapora göre, Moskova yaşadığı kısmi kayıplar sonrasında operasyonunu sadece Ukrayna kontrolündeki topraklar üzerinde sınırlandırsa da, Rusya'nın elindeki güçlü füze sistemleri, Ukrayna hava kuvvetlerini kendi etki alanlarının çok dışındayken bile vurulma riski ile karşı karşıya getiriyor.

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Rus kuvvetleri savaşın başında yaşadıkları eğitim eksiklikleri, tedarik ve organizasyon sorunları gibi çeşitli nedenlerle hüsrana uğramış olsa bile bu onların yetersiz olduğu anlamına gelmiyor.



Üstelik geçmişteki yaşadıklarından ders çıkaran ülke, geçtiğimiz günlerde ilan ettikleri kısmi seferberlik kapsamında askere aldıkları 150 bin kişiye çok daha sıkı bir eğitim verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin bugün yaptığı açıklamadafinansal konularda bir sorunları olmadığını ve askeri kuvvetlerinin her ihtiyacının karşılanacağını vurguladı.

SIK SIK RADAR KİLİDİ ATILIYOR

RUSİ raporuna göre Rus savaş uçakları sık sık radar kilidi atarak Ukrayna kuvvetlerine R-77-1 füzeleri fırlatıyor. Bu tür atışların öldürme olasılığı düşük olsa da Ukraynalı pilotların savunmaya geçmesine neden oluyor.

YAKALANMAMAK İÇİN ALÇAKTAN UÇUYORLAR

Doğru koşullar altında, Rus savaş uçakları 40.000 fit yüksekliğe kadar Ukraynalı savaş uçaklarını hedef alabiliyor.



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Ukraynalı pilotlar Rusya'ya yem olmamak için uçuşlarını alçaktan yapıyor ancak alçaktan uçuşlar da savaş jetlerini yerdeki yangın ve çarpma gibi tehlikelere karşı savunmasız bırakıyor.

RUS PİLOTLAR İSTEKSİZ

Bugün Batı medyasında kendine yer bulan raporda,Rusya ve Ukrayna hava kuvvetleri detaylıca karşılaştırılırken tüm eksikliklere rağmen Ukrayna kuvvetlerinin akıllı savunmasının etkili olduğu ve Rus pilotların Ukrayna hava sahasına agresif bir şekilde girme konusunda son derece isteksiz oldukları belirtildi.



Ukrayna'nın şimdiye kadarki başarısının abartılmaması gerektiğini vurgulayan rapor bu durumun tehdide karşı kayıtsız kalınmasına neden olacağını ve sonucunda büyük tehlikeler doğuracağını öne sürdü.