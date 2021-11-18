Dikkat çeken maske araştırması! İlk kez kanıtlandı...

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Pandeminin başından beri dünyanın birçok ülkesinde tartışma konusu olan maske kullanımının koronavirüs vakalarını önlemede etkili olduğu ilk kez kanıtlandı. Yapılan bir araştırma maske takmanın, sosyal mesafenin ve el yıkamanın vakaları engellemede etkili önlemler olduğu, en etkilisinin maske takmak olduğunu bilimsel olarak kanıtladı.



The BMJ'de yayınlanan araştırmaya imza atan Monash Üniversitesi ve Edinburgh Üniversitesi’nden araştırmacılar, "Yapılan incelemeler el yıkama, maske takma ve fiziksel mesafeyi de içeren çeşitli kişisel koruyucu önlemlerin Covid-19 insidansında azalma ile ilişkili olduğunu gösteriyor" dedi.

MASKE, EL YIKAMA VE SOSYAL MESAFEYE DEVAM EDİLMELİ

Sonuçlar, aşı programlarının yanı sıra maske takmaya, sosyal mesafeye ve el yıkamaya devam etme ihtiyacını vurgularken sınırların, okulların ve işyerlerinin kapatılması gibi çok yönlü önlemlerin nüfus üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerini değerlendirmek için daha fazla analiz yapılması gerektiğini ortaya koydu.

ŞİMDİYE KADAR KESİN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI



Halk sağlığı veya ilaç dışı müdahalelerin grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarıyla mücadelede faydalı olduğu biliniyor. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler bu yöntemleri Kovid’in yayılmasını engellemek için kullanmaya çalışıyor. Ancak şimdiye kadar incelemeler, uzmanların bu tür önlemlerin Kovid ile mücadeledeki etkinliği hakkında kesin sonuçlar çıkarmasını sağlayacak kadar sağlam değildi.

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YÜZDE 53 AZALMA SAĞLIYOR



Dünyanın dört bir yanından 30’dan fazla çalışmanın sonuçları ayrıntılı olarak analiz edildiği çalışmada maske takma ile Kovid vaka sayıları arasında istatistiksel olarak önemli bir %53 azalma ve fiziksel mesafe ile %25 azalma görüldü.



Araştırmacılar, karantina ve izolasyon, evrensel kapanmalar, sınırların, okulların ve işyerlerinin kapatılması dahil olmak üzere diğer önlemler için çalışma tasarımı, sonuç ölçümleri ve kalitedeki farklılıklar nedeniyle ayrıntılı analizin mümkün olmadığını söyledi.



ÖNLEMLER GEVŞEDİ

Maske takma, pandeminin başlangıcında birçok ülke tarafından benimsendi, ancak şimdilerde ilk zorunlulukların bir kısmı veya tamamından vazgeçildi.



Hollanda hükümeti bu ay, enfeksiyonlardaki son artışı yavaşlatmak amacıyla zorunlu yüz maskeleri takmayı yeniden uygulamaya karar verdi.



İngiltere’de, muaf olmayanların, sağlık ortamları ve bakım evleri dışında maske takma yasal zorunluluğu Temmuz ayında sona erdi. Galler’de toplu taşımada ve barlar ve restoranlar dışındaki tüm halka açık kapalı alanlarda yasal olarak hala zorunlu. İskoçya’da, dükkanlarda ve toplu taşıma araçlarında ve oturulmadığı zamanlarda barlarda ve restoranlarda maske takılması zorunlu.



İngiltere başbakanı Boris Johnson, bu ay bir hastane ziyareti sırasında yüzünü kapatmadan fotoğrafı çekildikten sonra Dünya Sağlık Örgütü’nün Kovid özel elçisi tarafından eleştirilmişti.

EN ETKİLİ YÖNTEM AŞI AMA…

Aşılama güvenli ve etkili olduğu kadar etkili olduğu gibi hayat kurtarıcılığı dünya çapında kanıtlanmış bir koruma yöntemidir. Ancak hiçbir aşı yüzde yüz koruma vaat edemez, aşıların yeni ortaya çıkan koronavirüs varyantlarının gelecekte bulaşmasını önleyip önlemeyeceği henüz bilinmemektedir.



Küresel Kovid vaka sayısı bu ay 250 milyonu aştı. Virüs, son derece bulaşıcı Delta varyantı nedeniyle her 90 günde bir dünya çapında 50 milyon kişiye bulaşıyor ve her gün binlerce kişi hayatını kaybediyor.