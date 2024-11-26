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Dikkat çeken iddia: Yunanistan elindeki S-300'ü Ermenistan'a mı devredecek?

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#Yunnaistan#S-300#Ermenistan
Dikkat çeken iddia: Yunanistan elindeki S-300ü Ermenistana mı devredecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 17:03

Yunan medyası, Atina'nın elinde bulundurduğu Rus yapımı S-300 hava savunma sistemini Ermenistan'a devretmeye hazırlandığını ileri sürdü.

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Yunan basınında çıkan haberlere göre, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri yetkilileri, eski savunma sistemlerini, Batı teknolojisine sahip yeni savunma sistemleri ile değiştirme niyetini taşıyor. Zira, özellikle Ukrayna'daki savaşın ardından Yunanistan, Rusya'ya uygulanan ambargo nedeniyle Rus yapımı silah sistemlerinin bakımı ve yedek parça temininde sorun yaşıyor.

Bu çerçevede Yunanistan, sahip olduğu Rus yapımı S-300 hava savunma sistemini Ermenistan'a devretmeyi değerlendiriyor.

S-300 hava savunma sisteminin Ermenistan'a verilmesinin Fransa ile işbirliği içerisinde oluşturulan bir inisiyatif olduğu ileri sürülen haberlerde, bu kararın ardında Ermenistan ile mevcut tarihi ve dini yakınlığın da olduğu savunuluyor.

Yunanistan'ın, Ermenistan'a vereceği hava savunma sistemlerinin yerine İsrail'den yeni sistemler temin edebileceği de belirtiliyor.

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#Yunnaistan#S-300#Ermenistan

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