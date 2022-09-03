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Dikkat çeken araştırma: Nasıl uyuduğunuz ölüm riskinizi ortaya koyuyor

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#Uyku Yaşı#Uyku Bozukluğu#Ölüm Riski
Dikkat çeken araştırma: Nasıl uyuduğunuz ölüm riskinizi ortaya koyuyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 16:55

İnsanların uyku sırasındaki vücut hareketleri, nefes alıp vermeleri ve kalp atışları ile ilgili 12 bin çalışmayı inceleyen bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma uyku yaşı ile ölüm riskinin doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Peki uyku yaşı nedir? Neye göre belirlenir? İşte araştırmadan dikkat çeken detaylar...

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Hayatımızın yaklaşık üçte birini uyuyarak geçiriyoruz, bu nedenle uyku genel refahımızın önemli bir bileşeni. İngiltere'de yapılan bir araştırma bunu bir kez daha ortaya koydu.

Stanford Üniversitesi'nden Emmanuel Mignot'un da aralarında bulunduğu bilim insanları, bir kişinin 'uyku yaşını' tahmin etmek ve ölümle en yakından bağlantılı uyku varyasyonlarını belirlemek için bir sistem geliştirdi.

Dikkat çeken araştırma: Nasıl uyuduğunuz ölüm riskinizi ortaya koyuyor

UYKU BÖLÜNMESİ ÖLÜM RİSKİ İLE DOĞRUDAN ORANTILI

İnsanların uyku sırasındaki vücut hareketleri, nefes alıp vermeleri ve kalp atışları ile ilgili 12 bin çalışmayı inceleyen araştırmacılar uyku bölünmesinin ölüm riski ile doğrudan bağlantılı olduğunu keşfetti.

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Uyku yaşı, insanların sağlıklarıyla bağlantılı uyku özelliklerine dayanan tahmini yaşıdır.

Konuya ilişkin daha önce yapılan araştırmalar uykunun birçok rahatsızlıkta ilk bozulan şeylerden biri olduğunu kanıtlamıştı.

Genele bakıldığı zaman insanlar farklı yaşlarda farklı uyurlar ancak uyku kalitesindeki değişiklikler her yaşta kötü sağlığın ilk belirtilerinden biri.

PARKİNSON HASTALARI ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Digital Medicine dergisinde yayınlanan araştırmada Parkinson hastaları örnek gösterildi.

Yapılan incelemelere göre, Parkinson hastalarında diğer semptomların ortaya çıkmasından yaklaşık 5 ya da 10 yıl önce, hastaların çoğunun kabuslar gördüğü, uykularında bağırdıkları hatta duvarları yumrukladıkları görüldü.

İŞTE ÖLÜM RİSKİNİN EN ÖNEMLİ İŞARETLERİNDEN BİRİ

Çalışmaya göre, insanların geceleri birkaç kez hatırlamadan kısa süreliğine uyanması, ölüm riskinin en önemli belirtilerinden biri.

Ancak bu uyku bölünmesi çoğumuzun yaşadığı uykusuzluk ya da uyku apnesi gibi uyku sorunlarından farklı. Uzmanlar riskli uyku bölünmesi yaşayan insanların bunu hatırlamadığının altını çiziyor.

Dikkat çeken araştırma: Nasıl uyuduğunuz ölüm riskinizi ortaya koyuyor

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Uyku bölünmesinin ölüm riski ile doğrudan bağlantısı bulunsa da uzmanlar bunun tam olarak nedenini belirleyebilmiş değil.

Araştırmaya katılan doktor Mignot konuya ilişkin açıklamasında, "Uyku bölünmesinin sağlığa neden bu kadar zararlı olduğunu belirlemek, gelecekte araştırmayı planladığımız bir konu" ifadelerini kullandı.

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SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Araştırmaya katılan bilim insanları ilk olarak belirli bir yaşta ortalama uykunun nasıl olacağını belirlediler. Daha sonra 12 bin çalışmada yer alan insanların verilerini kullanarak bunu uyku yaşlarını tahmin etmek için kullandılar.

İnsanların kronolojik yaşları ile uyku yaşları arasındaki farkı kullanan araştırmacılar bunun ölüm oranlarını nasıl etkilediğini inceledi. Çalışmanın sonucunda artan 'uyku yaşı' 'uyku bölünmesi' ile doğru orantılı çıktı.

Dikkat çeken araştırma: Nasıl uyuduğunuz ölüm riskinizi ortaya koyuyor

İYİ HABER: UYKU YAŞI DEĞİŞEBİLİR

Artan uyku yaşı ölüm riski ile doğru orantılı ancak haberler tamamen kötü değil. Uzmanlara göre uyku yaşının değişmesi mümkün. Düzenli saatlerde uyumak ve uyanmak, uykunuzu iyileştirmenin en önemli anahtarı.

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Geceleri uyku ortamını karanlık tutmak, düzenli egzersiz yapmak, yatmadan önce alkol ve kafeinden uzak durmak ve geceleri ağır yemeklerden kaçınmak bu konuda dikkat edebileceğiniz diğer maddeler.

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#Uyku Yaşı#Uyku Bozukluğu#Ölüm Riski

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