Dijital ölümsüzlük: Sevdiğimiz insanlar sonsuza kadar bizimle kalabilir...

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ChatGPT'nin öncülük ettiği yapay zekadaki hızlı ilerlemenin teknolojide yeni bir altın çağ açacağı düşünülüyor. Bununla birlikte, dünyanın en büyük beyinleri teknoloji konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu binden fazla teknoloji patronu yapay zekanın insanlığı yok edebileceği konusunda uyarıda bulunarak geliştirme süreçlerine 'ortak güvenlik protokolü' hazırlanana kadar ara verilmesini istiyor.

Bill Gates gibi başka uzman isimler ise yapay zekanın yaşamımızı iyileştireceğini ve sonsuza kadar hayatımızın bir parçası olacağını düşünüyor. Silikon Vadisi'nde çok sayıda yapay zeka girişiminin parçası olan Dr Pratik Desai de bunlardan biri.

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SEVDİĞİMİZ İNSANLAR SONSUZA KADAR BİZİMLE OLABİLİR

ChatGPT benzeri bir sistem kuran Pratik Desai, Twitter hesabından yaptığı açıklamada sevdiğimiz insanların artık sonsuza kadar bizimle yaşaması ihtimalinin yüzde yüz olduğunu iddia etti.

İnsanlara 'sevdiğiniz kişilerin ses ve video kayıtlarını biriktirin' çağrısında bulunan Desai, yapay zekanın yeterli data ile hayatını kaybeden insanların avatarlarını oluşturabileceğini belirtiyor ve bunun bu yılın sonuna doğru gerçekleşebileceğini iddia ediyor.



MİMİKLERİNİ BİLE YAPABİLİYOR

Desai'nin bahsettiği sistemde insanların ses kayıtları, videoları, fotoğrafları ve kişisel bilgileri yapay zeka tarafından işleniyor ve daha sonra kişiye birebir benzeyen ve hareket edebilen bir avatar tasarlanıyor.

Son dönemde örnekleri sunulan tasarımların sadece kişiye benzemekle kalmadığı, bilgileri yüklenen kişinin mimiklerine sahip olduğu hatta benzer şakalar yaptığı bile görüldü.



'DeepBrain AI' şirketinin avatar oluşturma süreci

İLK 10 DAKİKA İÇİNDE ASLA ANLAYAMAYACAKLAR

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'Dijital Ölümsüzlük' teknolojileri son yılların en iddiaları projeleri olarak kabul ediliyor.

'Live Forever' adlı bir şirket kullandıkları yapay zekanının kişilerin tavırları bile aynı örneğini yaptığını öne sürerek, insanların ilk 10 dakikada bir yapay zeka ile konuştuğunu asla anlayamayacağını iddia ediyor.

Live Forever projesinin kurucusu Artur Sychov, 2022 yılında Motherboard'a verdiği röportajda, teknolojinin beş yıl içinde çıkacağını tahmin ettiğini ancak yapay zeka alanındaki son gelişmeler nedeniyle bunun çok daha kısa bir sürede gerçekleşeceğini düşündüğünü belirtmişti.



Kuzey Koreli bir anne hayatını kaybeden küçük kızının avatarı ile bir arada

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SORULAN SORULARA CEVAP VERİYOR, ESKİ ANILARINI ANLATIYOR

Başka bir yapay zeka şirketi 'DeepBrain AI' ise insanların kaybettikleri yakınları ile bir araya gelmeleri için, kişinin fotoğrafları ve videolarının yanı sıra yaklaşık 7 saatlik bir röportajı kullanıyor.

yapay zeka yapılan röportaj sayesinde kişilerin sorduğu sorulara cevap verebiliyor, eski anılarını anlatıyor ve akıcı bir şekilde konuşabiliyor.

