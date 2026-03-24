Diego Garcia’yı kim vurdu

İNGİLTERE’nin 20 Mart akşamı ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı hedef alan İran noktalarına yönelik saldırılar düzenlemek amacıyla İngiliz üslerini kullanmasını onaylamasının ardından, Hint Okyanusu’nda bulunan ve İngiltere ile ABD’ye ait stratejik bir askeri üsse ev sahipliği yapan Diego Garcia Adası 21 Mart’ta iki balistik füze ile hedef alındı. Füzelerden biri havada başarısız olurken, diğeri ise ABD Donanması’na ait bir destroyerdan yollanan ‘SM-3’ tipi savunma füzesi ile imha edildi.

İSRAİL’DEN AVRUPA’YA: HEDEF OLURSUNUZ

İsrail-ABD cephesi saldırıdan İran’ı mesul tutarken, İsrail’in Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de yaptığı açıklamada İran’ın “4 bin kilometre menzilli iki aşamalı kıtalararası balistik füze” kullandığını öne sürdü. Zamir, füzelerin “Londra, Paris ve Berlin gibi Avrupa başkentlerini hedef aldığını” iddia ederken, yine İsrail tarafından halihazırda İran’ın “kendilerini vurabilecek bir füze cephaneliğine” erişmesinden endişe duyan Avrupa ülkelerine de “Hedef olursunuz” baskısı uygulanmaya başladı.

BEKAYİ ‘SAHTE BAYRAK OPERASYONU’ DEDİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda söz konusu üssün İran tarafından hedef alındığı iddialarını yalanladı. Bekayi, yaptığı paylaşımda İsrail’i işaret ederek “saldırının bir “sahte bayrak” (false flag) operasyonu olduğunu” belirtti.

RUTTE: TEYİT EDİLEMEDİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise önceki gün ABD’de yayınlanan “Face the Nation” programında, söz konusu saldırıya değindi. Füzelerin İran’a ait olduğu yönündeki iddiaları “teyit edemediklerini” belirten Rutte, “Eğer bu doğruysa, Başkan Trump’ın burada yaptığı şeyin, İran’ın balistik füze ve nükleer yeteneklerini ortadan kaldırmanın ne kadar önemli olduğunun bir başka kanıtı olur” diye konuştu.