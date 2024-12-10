Diddy davası Jay-Z’ye sıçradı! Ünlü rapçi 13 yaşında çocuğa cinsel istismarla suçlanıyor

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ABD basınında yer alan haberlere göre geçen ekim ayında ‘Diddy’ lakaplı ABD’li rapçi Sean Combs hakkında açılan davaya, gerçek adı Shawn Carter olan Jay-Z’ye yönelik suçlamalar eklendi. Dava dosyasında 2000’de MTV Video Müzik Ödülleri sonrası düzenlenen partide o dönem 13 yaşında olan davacının, Combs ve Carter tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Dilekçede davacının, ödül töreni için biletinin bulunmadığı ve alandaki birçok limuzin sürücüsüyle törene ya da sonrasındaki partiye giriş için görüştüğü belirtiliyor.

UYUŞTURULDU İDDİASI

Sürücülerden birinin Combs için çalıştığı ve davacının, “Diddy’nin aradığı kriterlere uyduğunu” söylediği aktarılan dosyada, partiye davet edilen çocuğa burada bir gizlilik anlaşması imzalatıldığı ve ardından kendisine verilen içecek nedeniyle “sersemlemiş” hissetmeye başladığı ifade ediliyor. Dosyada, Combs ve Carter’ın odaya girerek “Partiye hazırsın” dediği, davacının burada cinsel istismara uğradığı öne sürülüyor.

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İĞRENÇ SUÇLAMALAR

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Carter, iddiaların aptalca olduğunu savunarak, davacı avukatı Tony Buzbee’nin “profesyonel olmayan tavırlar sergilediğini” öne sürdü. Açıklamasında “Biz, bu tür oyunlar oynamayız. Çok katı ahlak ve onurumuz var. Biz çocukları koruruz” ifadelerini kullanan Carter, avukat Buzbee’ye hitap ederek, “Bu iddialar, o kadar iğrenç ki sizden dava açmanızı değil suç duyurusunda bulunmanızı istiyorum. Reşit olmayan birine karşı böyle bir suç işleyen birinin hapsedilmesi gerek, sizce de öyle değil mi?” diye sordu.

120 KİŞİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

Sean Combs (Diddy), “seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme” suçlamalarıyla tutuklandı. Combs hakkında 120 kişinin cinsel istismar iddialarında bulunduğu, mağdurların 60’ının erkek ve 60’ının kadın olduğu, bunlardan 25’inin ise olaylar sırasında reşit olmadığı öne sürüldü. Amerikan kamuoyunda büyük ses getiren iddialar, 1991’den bu yıla kadar olan dönemi kapsıyor.