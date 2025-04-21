Dicle Canova'dan Eurofighter Typhoon iddialarına canlı yayında cevap: Ankara'ya giden resmi bir bildirim yok

HABER MERKEZİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 13:12
Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının satılmasının veto ettiği iddialarını canlı yayında değerlendiren CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova bu konuda Ankara'ya resmi bir bildirim gitmediğinin altını çizerek "Ankara adına her şey yolunda gibi görünüyor. Türkiye'nin resmi muhatabı İngiltere. İngiltere'den de bu yönde bir sıkıntı olduğuna dair bir bildirim yok." ifadelerini kullandı.
Türkiye 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı konusunda İngiltere ile görüşmelere devam ediyor.
Almanya'da yayın yapan ekonomi gazetesi Handelsblatt geçtiğimiz hafta yakında görev süresi sona erecek Olaf Scholz hükümetinin Türkiye'ye Eurofighter Typhoon satışının veto edilmesini istediğini iddia etti.
DİCLE CANOVA: ANKARA'YA ULAŞAN BİR BİLDİRİM YOK
CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Alman basınında çıkan Alman Hükümeti'nin Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçakları alımını veto ettiğine yönelik iddiaları canlı yayında değerlendirdi. Canova, Alman Hükümeti'nin alımı veto ettiğine dair resmi bir bildirimin Ankara'ya ulaşmadığını belirtti.
Canova canlı yayında yaptığı açıklamada, "Ankara'ya yapılmış resmi bir bildirim yok. Bu bir konsorsiyum, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya uçağın üreticisi ülkeler. Ama Türkiye İngiltere ile görüşüyor bu meseleyi. Muhatap da İngiltere. Almanya'nın veto kararı aldığı şeklinde resmi bir bildiğim Ankara'ya ulaşmış değil. Almanya gazetelerinden çıkan haber
var, resmi bir duyuru yapılmış değil ama Alman basınına bakınca böyle bir durum var gibi görünüyor." ifadelerini kullandı."ANKARA ADINA HER ŞEY YOLUNDA GİBİ GÖRÜNÜYOR"
Alman hükümetinin görev süresinin 6 Mayıs'ta sona erdiğine dikkat çeken Canova, "Koalisyon hükümetinin Yeşiller kanadı baştan beri bu satışa karşı sıkıntı çıkarıyordu." dedi ve ekledi;
"Bir kez daha altını çiziyorum Ankara'ya ulaşan resmi bir bildirim yok. Bu hükümet de 6 Mayıs'da görev süresi sona erecek bir hükümet. Yeni hükümet ile yola devam edilecek ama resmi muhatap İngiltere. İngiltere'den de bu yönde bir sıkıntı olduğuna dair bir bildirim yok. Ankara adına her şey yolunda gibi görünüyor. 40 uçaklık bir paket alımı söz konusu. Belirleyici unsurlar biraz maliyet odaklı. Takvim ve paketin içeriği maliyetle doğru orantılı. 40 yeni uçak alınırsa maliyetler artabilir ve alım takvimi uzayabilir. Bu 40 uçağın bir kısmı 2. el alınırsa kısa sürede envantere alınabilir takvim kısalır.""BÖYLE BİR VETO FARKLI SONUÇLARI BERABERİNDE GETİREBİLİR"
Ankara'nın uçak tedariki konusunda çok faktörlü bir süreç yürüttüğüne dikkat çeken Canova konuşmasında ayrıca "Türkiye ABD'den F16 alımı konusunda iletişim sürüyor. F35 alımı için de kapı aralandı. Trump yönetimi ile bu konuda iletişim devam ediyor. Avrupa'nın güvenliğinin konuşulduğu, Türkiye'nin öneminin tartışıldığı bir süreçte böyle bir veto tabi ki farklı sonuçları beraberinde getirebilir. Türkiye bir NATO üyesi ve NATO içerisinde bazı süreçleri veto etme hakkı var." ifadelerine yer verdi.Almanya
Başbakanı Olaf Scholz, geçen ekim ayında İstanbul'a yaptığı ziyarette Türkiye'ye yönelik ihracat hakkında "Türkiye bir NATO üyesidir ve bu nedenle sürekli olarak somut teslimatlar yol açan kararlar alıyoruz." açıklamasını yapmıştı.