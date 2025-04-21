Dicle Canova'dan Eurofighter Typhoon iddialarına canlı yayında cevap: Ankara'ya giden resmi bir bildirim yok

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Türkiye 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı konusunda İngiltere ile görüşmelere devam ediyor.



Almanya'da yayın yapan ekonomi gazetesi Handelsblatt geçtiğimiz hafta yakında görev süresi sona erecek Olaf Scholz hükümetinin Türkiye'ye Eurofighter Typhoon satışının veto edilmesini istediğini iddia etti.



DİCLE CANOVA: ANKARA'YA ULAŞAN BİR BİLDİRİM YOK

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Alman basınında çıkan Alman Hükümeti'nin Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçakları alımını veto ettiğine yönelik iddiaları canlı yayında değerlendirdi. Canova, Alman Hükümeti'nin alımı veto ettiğine dair resmi bir bildirimin Ankara'ya ulaşmadığını belirtti.



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Canova canlı yayında yaptığı açıklamada, "Ankara'ya yapılmış resmi bir bildirim yok. Bu bir konsorsiyum, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya uçağın üreticisi ülkeler. Ama Türkiye İngiltere ile görüşüyor bu meseleyi. Muhatap da İngiltere. Almanya'nın veto kararı aldığı şeklinde resmi bir bildiğim Ankara'ya ulaşmış değil. Almanya gazetelerinden çıkan haber var, resmi bir duyuru yapılmış değil ama Alman basınına bakınca böyle bir durum var gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.Alman hükümetinin görev süresinin 6 Mayıs'ta sona erdiğine dikkat çeken Canova, "Koalisyon hükümetinin Yeşiller kanadı baştan beri bu satışa karşı sıkıntı çıkarıyordu." dedi ve ekledi;

"Bir kez daha altını çiziyorum Ankara'ya ulaşan resmi bir bildirim yok. Bu hükümet de 6 Mayıs'da görev süresi sona erecek bir hükümet. Yeni hükümet ile yola devam edilecek ama resmi muhatap İngiltere. İngiltere'den de bu yönde bir sıkıntı olduğuna dair bir bildirim yok. Ankara adına her şey yolunda gibi görünüyor. 40 uçaklık bir paket alımı söz konusu. Belirleyici unsurlar biraz maliyet odaklı. Takvim ve paketin içeriği maliyetle doğru orantılı. 40 yeni uçak alınırsa maliyetler artabilir ve alım takvimi uzayabilir. Bu 40 uçağın bir kısmı 2. el alınırsa kısa sürede envantere alınabilir takvim kısalır."

