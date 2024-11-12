DiCaprio artık 50’ler kulübünde

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Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, 50’nci doğum gününü Los Angeles’taki evinde düzenlediği büyük bir partiyle kutladı. Hollywood Hills bölgesindeki evinde gerçekleşen doğum günü etkinliğine Brad Pitt, Katy Perry, Orlando Bloom ve Stevie Wonder gibi dünyaca ünlü isimler katıldı. Geceye damgasını vuran anlardan biri ise ünlü müzisyen Stevie Wonder’ın piyano başında arkadaşı DiCaprio için “İyi ki Doğdun” şarkısını çaldığı an oldu. Davetliler hep bir ağızdan şarkıyı söylerken, DiCaprio’nun İtalyan model sevgilisi Vittoria Ceretti’nin ünlü artistin yanağından öpmesi dikkati çekti. Gecede DiCaprio’nun 81 yaşındaki babası George DiCaprio ile üvey annesi Peggy DiCaprio da yer aldı.