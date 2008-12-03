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Diaspora Hillary sarhoşu

Diaspora Hillary sarhoşu

ABD’deki Ermeni kuruluşları, Hillary Clinton’ın dışişleri bakanlığına sevindi. Diasporaya göre ABD’de ilk kez hem başkan, hem başkan yardımcısı, hem de dışişleri bakanı soykırım konusunda Ermeni tezlerini destekleyen net bir sicile sahip.

ABD’nin 44. Başkanı seçilen Barack Obama’nın, New York Senatörü Hillary Clinton’ı Dışişleri Bakanlığı için aday göstermesi Ermeni diasporasını çok memnun etti. Amerika Ermeni Asamblesi (AAA) İcra Direktörü Bryan Ardouny, Hillary Clinton’ın, "Senato’da hep Ermeni soykırımın tanınması için çalıştığını" belirtti. Ardouny, tarihte ilk defa, göreve gelecek olan Başkan, Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı’nın "Ermeni soykırımının teyit edilmesi ve soykırımın önlenmesi konusunda bu derece açık bir sicile sahip olduğunu" kaydetti. Ardouny, Clinton’ın, iki yıl önce Başkan George W. Bush’a mektup yazarak, 24 Nisan açıklamsında "soykırım" ifadesine yer vermesini istediğini de hatırlattı. Sertlik yanlısı ANCA’dan Aram Hamparian ise, Obama’ya, Clinton’ı tercih ettiği için teşekkür ettiklerini söyledi. Hamparian, Hillary Clinton’ın, "Ermeni soykırım ile ilgili güçlü sicili bulunduğunu" belirtti. Hamparian, Clinton’ın Ermeni tasarılarının sunucusu olduğunu da anısmattı.

Gerçekten bir ilk

Obama, seçim kampanyası sırasında "Ermeni soykırımını tanıyacağım" vaadinde bulunmuştu. Bu konuda "Barack Obama’nın akıl hocası" olmasıyla bilinen Harvard Üniversitesi’nden Samantha Power’a ya Dışişleri’nde ya da Beyaz Saray’da görev verilmesi de bekleniyor. Power, konuyla ilgili çalışmalarıyla tanınıyor.

Başkan Yardımcısı seçilen Joseph Biden, yıllarca, Senato’da Ermeni tasarılarının sunucusu oldu. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Ermeni lobisinin üyelerinden biri.

Böylece, gerçekten ilk kez, ABD Yönetimi’nin en tepesinde yer alan en güçlü isimlerin, Osmanlı İmparatorluğu’nda 1915’te yaşanan acı olaylara Ermeni tezleriyle yaklaşmaları dikkat çekiyor.

Şubat ayında Kongre’de bir Ermeni tasarısının sunulması beklenirken, Ermeni lobisinin, özellikle, Obama’nın 24 Nisan açıklamasında "soykırım" ifadesini kullanması için çalışmalara başladığı ifade ediliyor. Bir tasarının Kongre’den geçmesi veya 24 Nisan’da Obama’nın "soykırım" sözcüğüne yer vermesi Türk-Amerikan ilişkilerine çok ciddi hasar verebilir.
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