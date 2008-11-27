Diaspora baskısı

Kasım CİNDEMİR / WASHINGTON Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Ermeni diasporası, ABD başkanı seçilen Barack Obama’yı sıkıştırmaya hazırlanıyor. 20 Ocak’ta göreve başlayacak olan Obama’ya "kapsamlı baskı" hazırlıklarına başlayan diasporanın öncelikli amacı yeni başkana "soykırım" sözcüğünü söylettirmek. Ancak diasporanın tüm çabalarına rağmen gelecek yıl ne Obama’nın "soykırım" ifadesini kullanacağına ne de bir Ermeni tasarısının Kongre’den geçeceğine inanılıyor.

ABD’deki Ermeni diasporası, seçim kampanyasında verdiği sözü tutması için 44. Başkan seçilen Barack Obama’ya "kapsamlı baskı" yapma hazırlıklarına başladı. Hürriyet’in çeşitli "güvenilir" kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Ermeni lobisi, 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başlayacak olan Barack Obama’ya öncelikle "soykırım" sözcüğünü telaffuz ettirmek istiyor. Bu durumda, Ankara’ya istediği büyük darbeyi vuracağını düşünen Ermeni diasporası "arka planda" yoğun bir faaliyet içine girdi.



Diaspora, Barack Obama’nın geleneksel 24 Nisan açıklamasında "soykırım" ifadesine yer vermesi için çalışıyor. Ermeniler’in, bu çerçevede, Barack Obama Yönetimi’nde görev alması beklenen bazı isimlerin atamasını önlemeye çalıştığı da öğrenildi. Kongre’deki bir Ermeni tasarısının ise Şubat ayında sunulacağı tahmin ediliyor. Obama, seçim kampanyasında "Ermeni soykırımını tanıyacağım" vaadinde bulunmuştu.



Real politik



Ancak, real politik dünyası seçim kampanyasındaki gibi işlemiyor. Ermeni diasporasının "dört koldan" çabalarına rağmen, gelecek yıl, ne Obama’nın "soykırım" ifadesini kullanacağına ne de bir Ermeni tasarısının Kongre’den geçeceğine inanılıyor.



Bunun önde gelen nedenleri arasında, Obama’nın Irak’tan asker çekmeye başlama sözü ile bu askerleri Afganistan’a kaydıracağını belirtmiş olması. Her iki durumda da, ABD Yönetimi’nin Türkiye’ye ihtiyacı olacağı ve Ermeni diasporası yüzünden Ankara ile karşı karşıya gelmek ve ilişkiyi bozmak istemeyeceğine özellikle dikkat çekiliyor. Ayrıca, Ankara ile Erivan arasındaki yakınlaşma sürecinin, Obama Yönetimi’ni "dikkatle düşünmeye iteceği" belirtiliyor. Bu çerçevede, New York Senatörü Hillary Clinton’ın Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturacak olması da "Ankara’yı rahatlatan bir unsur" olarak algılanıyor.



Hürriyet’in konuştuğu "üst-düzeyli bir Türk siyasi yetkili" de, "Kolay yapamazlar. Biz, engellemek için ne gerekiyorsa yaparız. Irak ve Afganistan bağlamında Türkiye’nin kullanılmasını bile durdurabiliriz" dedi.