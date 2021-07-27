Diana’nın yeğeni Lady Kitty evlendi

İtalya’daki tarihi bir şatoda gerçekleşen görkemli düğün törenine seçkin konuklar katıldı. Dünya jet sosyetesinden ve gösteri dünyasından çok sayıda konuğun yer aldığı törene gelinin babası, Prenses Diana’nın da erkek kardeşi Kont Charles Spencer katılmadı. Charles Spencer’ın, kızının düğününe katılmaması hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bir iddiaya göre İtalya, pandemi nedeniyle ülkeye gidenlere beş günlük karantina şartı koştuğu için Charles Spencer törene katılmadı. Damadından 5 yaş küçük olan 57 yaşındaki Spencer’ın, bu evliliği onaylamadığı da ileri sürüldü. Törene katılmayanlar arasında, Lady Kitty’nin kuzenleri Prens Harry ile Prens William da vardı. Modellik yapan Lady Kitty törende, İtalyan moda devi Dolce&Gabbana imzalı gelinlik de dahil olmak üzere beş farklı kıyafet giydi.

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