Diana’nın kolyesini Kardashian aldı

Haberin Devamı

Sotheby’s müzayede evi tarafından “Royal&Noble” (Asil ve Soylu) isimli müzayedede özel kraliyet parçaları, soylulara ait mücevherler ve değerli eşyalar satışa çıkarıldı. Kardashian’ın bu koleksiyonda satışa çıkan Attallah Haçı için 197 bin 453 dolar ödediği öğrenildi. 5.25 karat elmasla bezeli kolye, Filistin asıllı İngiliz işinsanı Naim Attallah tarafından lüks mücevher tasarımcısı Garrard’dan alınmış ve Diana’ya hediye edilmişti. Diana kolyeyi bazı yardım etkinliklerinde takmıştı. Kardashian daha önce de Elizabeth Taylor, Jacqueline Kennedy Onassis gibi ünlü isimlere ait takıları satın almıştı.