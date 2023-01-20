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Diana’nın kolyesini Kardashian aldı

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#Prenses Diana#Kim Kardashian#Kolye
Diana’nın kolyesini Kardashian aldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 07:00

İngiltere Kralı 3. Charles’ın ilk eşi Prenses Diana’nın “Attallah Haçı” kolyesini, ABD’li şov yıldızı Kim Kardashian satın aldı.

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Sotheby’s müzayede evi tarafından “Royal&Noble” (Asil ve Soylu) isimli müzayedede özel kraliyet parçaları, soylulara ait mücevherler ve değerli eşyalar satışa çıkarıldı. Kardashian’ın bu koleksiyonda satışa çıkan Attallah Haçı için 197 bin 453 dolar ödediği öğrenildi. 5.25 karat elmasla bezeli kolye, Filistin asıllı İngiliz işinsanı Naim Attallah tarafından lüks mücevher tasarımcısı Garrard’dan alınmış ve Diana’ya hediye edilmişti. Diana kolyeyi bazı yardım etkinliklerinde takmıştı. Kardashian daha önce de Elizabeth Taylor, Jacqueline Kennedy Onassis gibi ünlü isimlere ait takıları satın almıştı.

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#Prenses Diana#Kim Kardashian#Kolye

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