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Diana’nın bluzu açık arttırmada

Güncelleme Tarihi:

#Prens Charles#PRENSES Diana#Bluz
Diana’nın bluzu açık arttırmada
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 07:00

PRENSES Diana’nın 1981’de Vogue dergisi çekiminde giydiği bluz açık arttırmaya çıkıyor. Fırfır yakalı ve önü bol pilili pembe krep bluz, İngiliz Julien’s Auctions müzayede evi tarafından satışa sunulacak.

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Fiyatı tahmini 80 bin ile 100 bin doları arasında değişen giysiyi, Diana’nın Prens Charles ile düğününde giydiği ünlü gelinliği de David ve Elizabeth Emanuel tasarlamıştı.

Diana’nın Şubat 1981’de Vogue dergisi çekimlerinde giydiği şifon bluz, fotoğrafların yayınlanması Prens Charles’la nişanlarının duyurulması ile aynı zamana denk geldiği için “nişan giysisi” olarak ünlenmişti.

Müzayede kapsamında Diana’nın giydiği Faslı modacı Jacques Azagury tarafından tasarlanan bir gece elbisesinin de 100 bin ile 200 bin dolar arasında satışa sunulacağı belirtildi.

Diana’nın bluzu açık arttırmada

AYNI MODACI TASARLADI

Bluzu, Diana’nın düğününde giydiği ünlü gelinliği de modacı David ve Elizabeth Emanuel tasarlamıştı.

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#Prens Charles#PRENSES Diana#Bluz

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