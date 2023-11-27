Diana’nın bluzu açık arttırmada

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Fiyatı tahmini 80 bin ile 100 bin doları arasında değişen giysiyi, Diana’nın Prens Charles ile düğününde giydiği ünlü gelinliği de David ve Elizabeth Emanuel tasarlamıştı.

Diana’nın Şubat 1981’de Vogue dergisi çekimlerinde giydiği şifon bluz, fotoğrafların yayınlanması Prens Charles’la nişanlarının duyurulması ile aynı zamana denk geldiği için “nişan giysisi” olarak ünlenmişti.

Müzayede kapsamında Diana’nın giydiği Faslı modacı Jacques Azagury tarafından tasarlanan bir gece elbisesinin de 100 bin ile 200 bin dolar arasında satışa sunulacağı belirtildi.

AYNI MODACI TASARLADI

Bluzu, Diana’nın düğününde giydiği ünlü gelinliği de modacı David ve Elizabeth Emanuel tasarlamıştı.