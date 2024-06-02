Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Ruandalı sığınmacılar iddiası doğru değil

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İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) “Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında yer alan, ‘Pazar günü Ruanda’dan 66 uçuşla sığınmacı getiriyorlar’ iddiası doğru değildir” diye açıklama yaptı.

NEREDEN ÇIKTI BU İDDİA

Sosyal medyada bir bilet satış sitesinden alınan görüntü paylaşılarak İngiltere’nin sığınmacıları sınırdışı etme kararı aldığı Ruanda’dan Türkiye’ye uçuşların arttığı iddia ediliyordu. Türkiye ile Ruanda arasında 5 yıl önce imzalanan turizm işbirliği anlaşması, 29 Mayıs 2024 günü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Anlaşma turizm alanında işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor. Resmi Gazete’de anlaşmanın yayımlanmasının ardından sosyal medyada ‘Ruanda’dan göçmenler Türkiye’ye gelecek’ iddiaları atılmaya başlandı.

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DMM: MANİPÜLASYON

DMM, “Bir bilet satış sitesinden alınan görüntü, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla çarpıtılmaktadır. Bahse konu uçuşlar, Ruanda’dan doğrudan İstanbul’a yolcu taşıyan uçaklar değil, görüntüde de görüldüğü üzere aktarmalı uçuşlardır” dedi. 2 Haziran tarihini örnek gösteren DMM, İstanbul ile Kigali arasında çok sayıda bağlantılı sefer gözükse de gerçekte tek bir direkt uçuş olduğuna işaret etti.

BBC TÜRKÇE: KANIT BULAMADIK

İddiaların peşine düşen İngiliz BBC Türkçe haber sitesi, İngiliz ve Türk yetkililerle görüştüğünü, iddiaları destekleyen kanıtlara ulaşamadığını belirtti. BBC Türkçe şu sonuca vardığını belirtti: “Bütün bu bilgi ve resmi açıklamalar, ortada “İngiltere’den Ruanda’ya gönderilen düzensiz göçmenlerin oradan Türkiye’ye gönderildiği” ya da “son günlerde Ruanda’dan Türkiye’ye yapılan doğrudan uçuşların arttığı” gibi iddiaların doğruluğunu kanıtlayacak somut verilerin bulunmadığını gösteriyor.”