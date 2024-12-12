Deyrizor’da kritik hamle: Petrol sahalarını geri alıyorlar

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Suriye’de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki silahlı muhalif gruplar, Esad rejimini devirip Şam’da yeni yönetimi şekillendirirken muhalif grupların bir parçası olan Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) da ülkenin kuzey ve orta bölgelerini terörden arındırmayı sürdürüyor.

AYN EL ARAB’A HAMLE

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PKK/YPG’nin uzun yıllardır işgal altında tuttuğu Menbiç’te önceki gün kontrolü sağlayan SMO’ya bağlı savaşçılar, Menbiç ile Ayn el Arap’ı (Kobani) birbirine bağlayan Fırat Nehri üzerindeki Karakozak köprüsünü YPG’den ele geçirdi. Menbiç’de SMO’nun arama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi. Terör unsurlarının bölgedeki tünel hatlarından da yararlanarak varlık göstermeye devam ettiği, Karakozak ile Sarrin köyü arasında çatışmaların sürdüğü belirtildi.

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PETROL TESİSLERİ KURTARILDI

Terör örgütü PKK/YPG, Fırat Nehri’nin doğusunda uzun zaman sonra ilk kez işgal ettiği alanı kaybediyor. Rejimi deviren gruplarla ortak hareket eden Deyrizorlu aşiret güçleri, kent merkezi, Meyadin, Elbukemal ve Fırat Nehri hattında terör örgütünü geriletmeye başladı. Yerel kaynaklar Fırat doğusunda Marat ve Hajin kasabalarında da muhaliflerin kontrolü sağladığı ifade edilirken SMO’ya bağlı aşiretlerin Deyrizor kırsalındaki Teym petrol sahasını ele geçirdiği, buradaki tesiste günlük 5 bin varil petrol temin edildiği aktarıldı.

İKİNCİ BÜYÜK SAHA

Aşiret kuvvetleri ayrıca bölgede yer alan Harata ve Tanak petrol sahaları ile Mücavere doğalgaz sahasını da kontrol altına almayı başardı. Tanak petrol sahasının günde 40 bin varile kadar üretim kapasitesine sahip Suriye’nin en büyük ikinci petrol sahası olduğu biliniyor. Öte yandan Suriye’deki yeni yönetimin Enformasyon Bakanlığı da X üzerinden yaptığı paylaşımda Deyrizor Vilayeti’nin tamamında muhaliflerin kontrolü sağladığını duyurdu.