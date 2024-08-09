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Deyrizor Ankara’nın radarında

Güncelleme Tarihi:

#Deyrizor#PKK#ABD
Deyrizor Ankara’nın radarında
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 07:00

ABD üssünün de bulunduğu Suriye’nin doğusundaki Deyrizor bölgesinde Arap aşiretleri ve terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye kolu SDG arasında çıkan çatışmalar yeniden alevlendi. Ankara; diplomatik, askeri ve istihbarat kanalları ile bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

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Yeniden alevlenen çatışmaların, terör örgütünün hâkimiyetinin bölgenin dokusuna, demografisine ve yapısına uymadığını bir kez daha gösterdiği belirtiliyor. ABD ise İran ile İsrail arasında yükselen gerilimin ardından bölgede İran yanlısı grupların saldırısından endişe ediyor.

YEREL HALK KARŞI ÇIKIYOR

Deyrizor kırsalında şiddetli çatışmalar yaşanırken, Arap aşiretlerinin bölgedeki 9 köyde PKK/YPG’nin sözde yol kontrol noktaları ile karargâhlarına saldırı düzenlediği bildirildi. Bu çatışmaların dönem dönem alevlendiğini belirten Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Deyrizor bölgesinde terör örgütü SDG ve YPG’ye yerel halkın karşı çıktığını söyledi. ABD’nin de bölgeye bir miktar SDG’liyi sevk ettiğine dair bilgiler olduğunu söyeleyen kaynaklar, “İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik sonrası İran’ın bazı ABD üslerine de saldırısı olmuştu. ABD’nin yeni bir saldırı endişesiyle SDG’lileri bu bölgeye sevk ettiğini değerlendiriyoruz” açıklamasını yaptı.

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#Deyrizor#PKK#ABD

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