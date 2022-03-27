Devrim Çiner ve eşi Svetlana Litivinenko Mariupol’deki dehşeti anlattı

Haberin Devamı

İki yıl önce Ukraynalı eşi Svetlana Litivinenko’nun memleketi Mariupol’e yerleşen Devrim Çiner, savaş öncesinde sakin bir hayatları olduğunu belirterek, hayatlarının nasıl değiştiğini BBC Türkçe’den Mahmut Hamsici’ye şekilde anlatıyor.

MARKETLERDE YAĞMA

İşgalin ilk günlerinden itibaren uzaklardan duyulan bomba sesleri gittikçe yaklaşmış. Önce bankalar, sonra da marketler kapanmış. “Şehir, bir iki gün içinde apokaliptik (kıyamet gibi) bir evrene döndü” diyor Çiner.

Şehirde yağma başlamış. Birçok Mariupol sakini gibi Çiner de bunu yapmak zorunda kaldığını anlatıyor: “Benim hayatta hiç yapmayacağım bir şeydir. Ama düşünüyorum, evdeki malzemelere bakıyorum, yetmeyecek. Bir markete gittim ki zaten yağmalanmış. En son kalan yedi sekiz ekmek, iki tane donmuş balık, bir-iki pirinç paketini aldım. Bir gün o markete gider bunların parasını veririm.”

Haberin Devamı

‘ÖLÜM YOLCULUĞU’

Bombardımanın bulundukları yere yaklaşması üzerine şehrin Rusların aldığı tarafına doğru geçmek zorunda kaldıklarını anlatan Çiner “Şehirden çıkmak için nene kolumda 10 km’lik bir ölüm yolculuğu yaptık. Sokaklarda cesetler vadı” diyor.

TÜRKİYE’YE GELMEYE ÇALIŞIYORLAR

İki otobüs yolculuğunun ardından ailesiyle birlikte Rusya’nın Krasnodar kentine geçen Çiner, şimdi Türkiye’ye gelmeye çalışıyor:

“Bilet fiyatları uçmuş. Bir acente, Moskova’dan Türkiye’ye bilet 27 bin TL dedi. Bu arada Moskova buraya yaklaşık 15 saat. Burada para çekemiyorum, kredi kartı kullanamıyorum. Belki karayoluyla Gürcistan’a geçip oradan gelebiliriz. ”