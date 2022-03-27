Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Devrim Çiner ve eşi Svetlana Litivinenko Mariupol’deki dehşeti anlattı

#Devrim Çiner#Svetlana Litivinenko#Mariupol
Devrim Çiner ve eşi Svetlana Litivinenko Mariupol’deki dehşeti anlattı

Rusya ablukası altındaki Mariupol şehrinden ailesiyle kaçmayı başaran Devrim Çiner, 25 gün boyunca nasıl ölümle burun buruna yaşadıklarını anlattı.

Haberin Devamı

İki yıl önce Ukraynalı eşi Svetlana Litivinenko’nun memleketi Mariupol’e yerleşen Devrim Çiner, savaş öncesinde sakin bir hayatları olduğunu belirterek, hayatlarının nasıl değiştiğini BBC Türkçe’den Mahmut Hamsici’ye şekilde anlatıyor.

MARKETLERDE YAĞMA

İşgalin ilk günlerinden itibaren uzaklardan duyulan bomba sesleri gittikçe yaklaşmış. Önce bankalar, sonra da marketler kapanmış. “Şehir, bir iki gün içinde apokaliptik (kıyamet gibi) bir evrene döndü” diyor Çiner.

Şehirde yağma başlamış. Birçok Mariupol sakini gibi Çiner de bunu yapmak zorunda kaldığını anlatıyor: “Benim hayatta hiç yapmayacağım bir şeydir. Ama düşünüyorum, evdeki malzemelere bakıyorum, yetmeyecek. Bir markete gittim ki zaten yağmalanmış. En son kalan yedi sekiz ekmek, iki tane donmuş balık, bir-iki pirinç paketini aldım. Bir gün o markete gider bunların parasını veririm.”

Haberin Devamı

Devrim Çiner ve eşi Svetlana Litivinenko Mariupol’deki dehşeti anlattı

‘ÖLÜM YOLCULUĞU’

Bombardımanın bulundukları yere yaklaşması üzerine şehrin Rusların aldığı tarafına doğru geçmek zorunda kaldıklarını anlatan Çiner “Şehirden çıkmak için nene kolumda 10 km’lik bir ölüm yolculuğu yaptık. Sokaklarda cesetler vadı” diyor.

TÜRKİYE’YE GELMEYE ÇALIŞIYORLAR

İki otobüs yolculuğunun ardından ailesiyle birlikte Rusya’nın Krasnodar kentine geçen Çiner, şimdi Türkiye’ye gelmeye çalışıyor:

“Bilet fiyatları uçmuş. Bir acente, Moskova’dan Türkiye’ye bilet 27 bin TL dedi. Bu arada Moskova buraya yaklaşık 15 saat. Burada para çekemiyorum, kredi kartı kullanamıyorum. Belki karayoluyla Gürcistan’a geçip oradan gelebiliriz. ”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Devrim Çiner#Svetlana Litivinenko#Mariupol

BAKMADAN GEÇME!

Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... Ölmek için çok gencim dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... 'Ölmek için çok gencim' dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

#Ukrayna Rusya Savaşı
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... Ölmek için çok gencim dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... 'Ölmek için çok gencim' dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

#Ukrayna Rusya Savaşı
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı