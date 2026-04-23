Devrik liderin oğluna Berlin'de şok: Sürgündeki prense protesto

Almanya’nın başkenti Berlin’de, İran’ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin oğlu Rıza Pehlevi’ye kırmızı sıvı atıldı.

Olay, Pehlevi’nin Federal Basın Evi’nde düzenlediği basın toplantısının ardından yaşandı.

BASIN TOPLANTISI SONRASI SALDIRI

Rıza Pehlevi, Berlin’de Federal Basın Evi’nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Toplantının ardından korumaları eşliğinde aracına yöneldiği sırada, binanın önünde bulunan bir kişi tarafından kırmızı sıvı atıldı.

KIRMIZI SIVI ÜZERİNE DÖKÜLDÜ

Saldırı sırasında atılan kırmızı sıvının Pehlevi’nin sırtına ve ensesine isabet ettiği bildirildi. Olay anında kısa süreli bir karışıklık yaşandı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen kişi, olay yerinde yere yatırılarak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

PEHLEVİ BÖLGEDEN AYRILDI

Yaşanan olayın ardından Rıza Pehlevi’nin aracına binerek bölgeden ayrıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.