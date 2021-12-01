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Devrik lider Suu Kyi'ye yeni yolsuzluk suçlaması

#Myanmar#Yolsuzluk#Dünya
Devrik lider Suu Kyiye yeni yolsuzluk suçlaması

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Kyi, görev yaptığı dönemde yetkisini kötüye kullanarak yolsuzlukla mücadele yasasını ihlal etmekle suçlandı.

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Myanmar'da 1 Şubat'taki askeri darbe sonrası ordu tarafından görevden alınarak tutuklanan Demokrasi için Ulusal Birlik Partisi (NLD) lideri Aung San Suu Kyi'ye yöneltilen suçlamalara bir yenisi daha eklendi. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Suu Kyi devlet fonlarını kullanarak helikopter kiralamak ve bu kapsamda yetkisini kötüye kullanarak yolsuzlukla mücadele yasasını ihlal etmekle suçlandı. Daha önce birçok farklı suçlamaya maruz kalan Suu Kyi'nin tüm suçlamalardan hüküm giymesi halinde 100 yılı aşkın hapis cezasına çarptırılabileceği belirtilirken, Suu Kyi'nin halihazırda Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmek ve halkı kışkırtmak suçlamasıyla yargılandığı davanın dün yapılması beklenen karar duruşmasının ise 6 Aralık'a ertelendiği öğrenildi.

Suu Kyi, daha önce lisanssız telsizlere sahip olmak, geçen yılki seçim sırasında bir kampanya etkinliği düzenleyerek korona virüs kısıtlamalarını ihlal etmek, kamuyu endişeye sevk edecek açıklamalarda bulunmak ve söylenti yaymak, sömürge döneminden kalma devlet sırları yasasını ihlal etmek, görevini kullanarak haksız kazanç elde etmek, arazi ve bina kiralama yetkisini kötüye kullanmak gibi farklı iddialarla suçlanmıştı. Şimdiye yek yapılan duruşmalarda suçlamaları kesin bir şekilde reddeden Suu Kyi'nin savunma ekibi, suç isnatlarını temelsiz olarak nitelemişti.

ORDUDAN KANLI DARBE

Myanmar'da ordu 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı. Cunta yönetimi, uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareketin ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, gösterilerde bini aşkın sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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#Myanmar#Yolsuzluk#Dünya

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