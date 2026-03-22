Devleti ‘hacklemek!’ Musk Washington’da ne denedi? DOGE ile başlayan süreçte neler oldu?

Elon Musk’ın 2025’te ABD yönetimine “Department of Government Efficiency” (Hükümet Verimliliği Departmanı) yani kısaca DOGE çatısı altında fiilen dâhil olması, Washington’da yalnızca yeni bir tasarruf dönemi başlatmadı.



Bu adım, devletin nasıl görüldüğüne ve nasıl yönetilmek istendiğine dair çok daha büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Musk, hükümeti verimsiz, hantallaşmış ve kötü yapılandırılmış “büyük aptal bir makine” gibi tanımlıyor; çözüm olarak da bilgisayar sistemlerine doğrudan girip bu yapıyı içeriden yeniden yazmayı savunuyordu.



Bu yaklaşım, klasik kamu reformlarından oldukça farklıydı. Çünkü burada hedef yalnızca bazı harcamaları kısmak ya da bazı kurumları sadeleştirmek değildi. Musk ve çevresindeki ekip, devleti bir anlamda bir yazılım sistemi gibi görüyordu. Onlara göre sorunların kaynağı yanlış kurallar, dağınık veri tabanları, eski altyapılar ve gereksiz insan yüküydü. Bu yüzden çözüm de “kod tabanına inmek”, veriyi merkezileştirmek, bazı süreçleri silmek, bazılarını otomatikleştirmek ve mümkün olduğunca tek merkezden yönetmek olacaktı.



Ancak bu vizyon kısa sürede yalnızca “verimlilik” tartışması olmaktan çıktı. Çünkü DOGE’nin fiiliyatta yaptığı ya da yapmaya çalıştığı şey, eleştirmenlere göre devletin denetim, veri toplama ve gözetim kapasitesini büyütmek oldu. Tasarruf söylemiyle başlayan süreç, zamanla merkezi veri kontrolü, yapay zekâ destekli düzenleme tasfiyesi ve göç politikalarıyla iç içe geçen daha sert bir devlet anlayışına dönüştü.





DEVLET BİR ŞİRKET GİBİ YÖNETİLEBİLİR Mİ?



OYUN KÜLTÜRÜYLE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ BİRLEŞTİ



VERİMLİLİK SÖYLEMİNDEN GÖZETİM TARTIŞMASINA



YAPAY ZEKA İLE YÖNETİM HAYALİ



GÖÇ, VERİ VE SİYASET AYNI HATTA BULUŞTU



PEKİ SONUÇ NE OLDU?



MUSKİZM NEDEN HÂLÂ TARTIŞILIYOR?



Musk’ın Washington’a taşıdığı zihniyet, büyük ölçüde teknoloji şirketlerinde uyguladığı yönetim tarzının siyasi versiyonu olarak görüldü. Bu yaklaşımda devlet; karmaşık sosyal ilişkiler, hukuki dengeler ve demokratik müzakereler bütünü olmaktan çok, düzeltilmesi gereken bozuk bir sistem olarak ele alındı. Eğer sistem aksıyorsa, o zaman yapılacak şey de onu satır satır yeniden düzenlemekti.DOGE’nin kuruluş mantığı da buna dayanıyordu. Resmî söylemde hedef, federal teknolojiyi modernleştirmek, verimliliği artırmak ve yazılım altyapısını güncellemekti. Ancak uygulamada asıl önceliğin kurumların verilerine erişmek, farklı kamu sistemlerini tek havuzda toplamak ve karar süreçlerini merkezileştirmek olduğu görüldü. Böylece devlet içindeki farklı bilgi adacıkları, ayrı ayrı çalışan mekanizmalar ve bürokratik kontrol noktaları bir engel olarak görülmeye başlandı.Bu noktada Musk’ın bakış açısı belirleyiciydi. Onun yaklaşımında dağınık yapı verimsizlik, insan unsuru ise çoğu zaman hata kaynağıydı. Sorunlu personel, gereksiz kurum, şüpheli ödeme, kayıtlarda görülen tutarsızlık ya da sistem dışında görülen kişi, neredeyse bir yazılım hatası gibi düşünülüyordu. Böyle bakıldığında devlet; iyileştirilmesi gereken canlı bir sosyal organizma değil, temizlenmesi ve optimize edilmesi gereken bir veri setine dönüşüyordu.Bu nedenle DOGE’nin yaklaşımı klasik küçülme politikalarından da ayrıldı. Burada yalnızca “daha küçük devlet” fikri yoktu. Bunun yanında “daha merkezî, daha dijital, daha izleyen ve daha hızlı karar veren devlet” hedefi de bulunuyordu. Yani Muskizm, devleti küçültmekten çok onu başka bir biçimde yeniden kurgulamaya çalıştı.DOGE dönemini farklı kılan unsurlardan biri de Musk’ın bu projeyi son derece oyunlaştırılmış bir dille sunmasıydı. Kamu kurumlarıyla ilgili hamleler çoğu zaman internet kültürü, ‘meme’ dili, liderlik gösterileri ve video oyunu göndermeleriyle anlatıldı. Tasarruflar sanki canlı skor tablosunda sayılıyormuş gibi sunuldu, bazı açıklamalar “speedrun” mantığıyla yapıldı, yani oyunu mümkün olan en kısa sürede bitirme hedefi gibi.Bu dil ilk bakışta şaka, gösteri ya da internet esprisi gibi görünebilir. Ancak arkasında ciddi bir yönetim mantığı vardı. Video oyunlarında labirente girip önünüze çıkan her şeyi temizleyerek ilerleme fikri, burada bürokrasiye uygulanıyordu. Kurumlar birer engel, süreçler birer yük, çalışanlar ise gerektiğinde sistemden çıkarılabilecek unsurlar gibi görülüyordu. Musk’ın “sil, otomatikleştir, entegre et” yaklaşımı da bu zihniyetin en net özeti oldu.Bu yüzden DOGE’nin hamleleri birçok gözlemci tarafından yalnızca ekonomik değil, kültürel bir dönüşüm olarak da yorumlandı. Çünkü burada devlet ciddiyetiyle değil, teknoloji girişimi mantığıyla hareket edildi. Hız, şok etki, kuralları delerek ilerleme ve sonuca odaklılık öne çıktı. Ancak şirketlerde uygulanabilen bu mantığın kamu yönetiminde aynı sonucu verip vermeyeceği baştan beri tartışmalıydı.Özellikle federal kurumlara hızla girilen ilk dönemde bunun işaretleri görüldü. Bilgisayar sistemlerine erişim, personel verilerinin toplanması, kurumların toplu e-postalarla yeniden yapılandırılması ve bazı harcama kalemlerinin merkezden hedef alınması, özel sektör müdahalesini andıran bir devlet operasyonu görüntüsü verdi. Musk’ın daha önce Twitter’da uyguladığı bazı yöntemlerin Washington’da yeniden sahneye konduğu yorumları da bu yüzden yapıldı.DOGE’ye yönelik en büyük eleştirilerden biri, verimlilik adına veri merkezileştirmesini çok ileri taşımaya çalışması oldu. Yıllardır farklı kurumlarda tutulan verilerin tek çatı altında toplanması düşüncesi yeni değildi. Ancak bu kez hedef çok daha kapsamlı bir dijital birleşmeydi. Vergi kayıtlarından sosyal güvenlik bilgilerine, personel dosyalarından göç verilerine kadar çok geniş bir alanın tek merkezde erişilebilir hale getirilmesi istendi.Bu yaklaşımın savunucularına göre dağınık veri yapısı israfı, usulsüzlüğü ve hatalı ödemeleri artırıyordu. Eleştirmenlere göre ise bu durum, devlet içinde mevcut olan hukuki sınırları ve mahremiyet korumalarını zayıflatıyordu. Çünkü bazı veri duvarları verimsizlik yüzünden değil, yurttaşı korumak için vardı. Kurumlar arasındaki mesafe bazen gereksiz bürokrasi değil, denge-denetleme mekanizması anlamına geliyordu.DOGE ise bu sınırları daha çok aşılması gereken engeller olarak gördü. Böylece teknoloji modernizasyonu söylemiyle başlayan süreç, devletin yurttaş üzerindeki görünürlüğünü artıran bir modele kaydı. Bu durum özellikle göç politikaları ve sosyal güvenlik kayıtları söz konusu olduğunda daha fazla tartışma yarattı.Musk’ın devlet anlayışında “hatalı veri” kavramı giderek daha siyasi bir içerik kazandı. Başlangıçta bu ifade, gereksiz sözleşmeler, yanlış ödemeler ya da sistem fazlası harcamalar için kullanılıyordu. Zaman içinde ise kayıt dışı göçmenler, şüpheli başvurular, ölü göründüğü halde ödeme aldığı iddia edilen kişiler ve devlet sistemine “yanlış biçimde girmiş” unsurlar da aynı dilin içine alındı. Böylece teknik hata ile siyasi hedef iç içe geçti.DOGE’nin en dikkat çekici yönlerinden biri de, kamudaki karar süreçlerini yapay zeka ile hızlandırma ve kısmen otomatikleştirme girişimiydi. Bazı kurumlarda sözleşme taramaları için yapay zekâ kullanıldığı, bazı politik metinlerde belirli ifadelerin ayıklanmasının yine bu araçlarla yapıldığı, düzenleme süreçlerinin de algoritmik biçimde sadeleştirilmek istendiği anlatıldı.Bu yaklaşım, Muskizm’in özünü yansıtıyordu: Devlet müzakere eden bir yapı olmaktan çıkıp yürütülebilir komutlar bütününe dönüşmeliydi. Yani kural koyma, yorum yapma ve vatandaşın görüşünü alma gibi süreçler mümkün olduğunca insan emeğinden çıkarılmalı, yerine hızlı çalışan otomasyon sistemleri konulmalıydı.Ancak burada çok temel bir sorun ortaya çıktı. Kamudaki süreçler her zaman teknik olarak hızlandırılabilecek işler değil. Çünkü birçok düzenleme, yurttaşın itiraz hakkını, kamu yararı değerlendirmesini ve farklı toplumsal çıkarlar arasındaki dengeyi içeriyor. Bu nedenle “insan emeğini yüzde 90 azaltacağız” tarzı bir yaklaşım, sadece bürokrasiyi değil, demokratik katılımı da hedef alıyormuş gibi algılandı.Eleştirilerin en sert olduğu başlıklardan biri de buydu. DOGE’nin otomatikleştirmek istediği şeyin sadece evrak akışı değil, kamu kararlarının kendisi olduğu söylendi. Başka bir ifadeyle mesele, dosyaları daha hızlı işlemekten çıkıp yurttaşın sesini daha az duyan bir yönetime doğru gitmeye başladı.DOGE dönemindeki veri entegrasyonu projelerinin en tartışmalı boyutu, göç politikalarıyla kurduğu bağ oldu. Farklı kamu kurumlarından alınan bilgilerin bir araya getirilmesiyle daha sert ve daha hızlı bir sınır dışı etme altyapısı oluşturulmak istendiği iddia edildi. Göçmen takibini kolaylaştıracak ana veri tabanları, anlık görünürlük sağlayacak yazılımlar ve mali sistemlerle bağlantılı baskı araçları bu dönemin en çok tartışılan uygulamaları arasına girdi.Burada teknik dil ile siyasi söylem neredeyse tamamen birleşti. “Hata ayıklama”, “temizleme”, “silme”, “sistem dışına çıkarma” gibi teknik ifadeler, göç ve yurttaşlık tartışmalarında kullanılmaya başlandı. Böylece kamu yönetimi dili daha sert, daha dışlayıcı ve daha güvenlikçi bir karakter kazandı.Bu yaklaşım, Musk’ın daha önce sosyal medya paylaşımlarında sıkça kullandığı göç söylemiyle de paralel ilerledi. Sistemin kötüye kullanıldığı, seçmen dengesinin kasıtlı biçimde değiştirildiği ve düzensiz göçün demokrasiyi bozduğu yönündeki görüşler, verimlilik projesi gibi sunulan DOGE hamleleriyle aynı politik hatta buluştu. Sonuçta ortaya yalnızca bir yönetim reformu değil, teknoloji diliyle sertleştirilmiş bir ideolojik proje çıktığı yorumları yapıldı.Musk’ın DOGE dönemindeki en büyük iddiası, devlete özel sektör disiplini getirerek büyük tasarruf sağlamak ve sistemi kökten dönüştürmekti. Ancak bu hedefin ne kadarının gerçekleştiği tartışmalı kaldı. Açıklanan tasarruf rakamlarının ne kadarının doğrulanabildiği konusunda ciddi soru işaretleri doğdu. Üstelik bazı vergi ve harcama kararları sonrasında elde edildiği söylenen tasarrufların etkisinin de eridiği ileri sürüldü.Siyasi açıdan bakıldığında ise Musk’ın bu süreçten güçlenerek değil, yıpranarak çıktığı yorumları öne çıktı. Tepki çeken işten çıkarmalar, sosyal haklarla ilgili korkular, yaşlılar ve dar gelirli kesimler arasında oluşan kaygı, bu dönemin maliyetini artırdı. Çünkü devlet, bir şirket gibi davranabildiğinde bile toplum aynı şekilde işlemiyordu. Bir şirkette “gereksiz maliyet” olarak görülebilecek alanlar, kamuda milyonlarca insan için hayatın temel güvencesi anlamına geliyordu.Bu nedenle DOGE, bir yandan Muskizm’in sınırlarını gösterdi. Toplumun bir fabrika gibi yönetilemeyeceği, insanların yazılım nesnesi gibi davranmadığı ve kamunun yalnızca maliyet hesabıyla açıklanamayacağı görüldü. Öte yandan bu süreç bazı kalıcı izler de bıraktı. Özellikle veri entegrasyonu, kamu-özel teknoloji ortaklıkları ve yapay zekâ destekli yönetim araçları konusunda açılan kapıların tamamen kapanmadığı anlaşıldı.Bugün Muskizm dendiğinde yalnızca Elon Musk’ın kişisel tarzı anlaşılmıyor. Aynı zamanda teknoloji şirketi mantığının devlete uygulanması, veri merkezileştirmesinin siyasal araç haline gelmesi, yapay zekâ ile yönetişim düşüncesi ve internet kültürünün kamu gücüyle birleşmesi de kastediliyor.Bu yüzden DOGE dönemi sona ermiş gibi görünse bile tartışma bitmiş değil. Çünkü geride şu soru kaldı: Devlet gerçekten bir yazılım sistemi gibi ele alınabilir mi? Eğer alınırsa, bunun kazancı mı daha büyük olur, demokratik bedeli mi?Musk’ın Washington’a taşıdığı deneyim, bu soruya net bir “evet” cevabı veremedi. Ama şunu açık biçimde gösterdi: Teknoloji dili artık sadece şirket sunumlarının ya da yazılım konferanslarının dili değil. Siyasetin, devletin ve hatta yurttaşlık tartışmalarının dili haline gelmiş durumda. Ve bu değişim, önümüzdeki dönemde de etkisini sürdürmeye aday görünüyor.The Guardian’ın “What was Doge? How Elon Musk tried to gamify government” başlıklı haberinden derlenmiştir.