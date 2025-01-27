Devlet yayını kablo arızası nedeniyle kesildi: İsveç bir gemiye el koydu

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Letonya dün sabah saatlerinde Ventspils kasabası ile İsveç'in Gotland Adasını birbirine bağlayan Baltık Denizi altındaki telekomünikasyon kablosunun İsveç sularında hasar gördüğünü açıkladı.

Kablonun Letonya Devlet Radyo ve Televizyon Merkezi'ne (LVRTC) ait olduğu belirtilirken, yapılan açıklamada hasar nedeniyle veri iletim hizmetlerinde kesintiler yaşandığı ifade edildi. Letonya ordusu, hasarın meydana geldiği bölgede iki gemi görüldüğünü duyurdu.

İsveç'te savcılık, yapılan ön soruşturmanın sabotajı işaret ettiğini ve İsveç polisi, ordu ve sahil güvenliğin yer aldığı detaylı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Savcılıktan yapılan açıklamada, sabotajı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen bir gemiye el konulduğu belirtildi.

Letonya Başbakanı Evika Silina, İsveç makamlarıyla olaya müdahale için birlikte çalışıldığını söyledi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise yaptığı açıklamada, Silina ile temas halinde olduklarını ifade ederek, "İsveç ile Letonya arasındaki en az bir veri kablosunun Baltık Denizi'nde hasar gördüğüne yönelik bilgiler var. Kablo Letonyalı bir kuruluşa ait" dedi.

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Kristersson İsveç, Letonya ve NATO'nun konuyla ilgili iş birliği yaptığını kaydetti.

NATO'DAN KORUMA GÖREVİ

Baltık Denizi'nde gerilim Rusya'nın 2022 yılı şubat ayında Ukrayna'yı işgali ile başlamış, aynı yılın eylül ayında Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım boru hattı, denizaltında meydana gelen patlamalar sonucu kullanılamaz hale gelmişti.

2023 yılı ekim ayında Finlandiya ve Estonya arasındaki bir denizaltı doğal gaz boru hattı, bir Çin yük gemisinin demir atması sonucu zarar görmesinin ardından kapatılmıştı. 2024'te 17 ve 18 Kasım'da İsveç sularında iki telekomünikasyon kablosu kesilmiş, 25 Aralık'ta ise Finlandiya ve Estonya arasındaki elektrik kablosu ve dört telekomünikasyon kablosu hasar görmüştü.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 14 Ocak'ta Baltık bölgesinde denizaltı iletişim kablolarının korunması için yeni misyon başlatıldığını açıklamıştı.