Devlet sırlarını Epstein ile paylaşmıştı… İngiliz siyasetçi Lordlar Kamarası'ndan ayrılacak

Haberin Devamı

Lordlar Kamarası Başkanı Lord Michael Forsyth, bugünkü oturum sırasında yaptığı açıklamada, "Lordlarım, kamu yararına olacağını ve meclisin işleyişine hizmet edeceğini düşündüğüm için, Parlamentolar Sekreterinin bugün Lord Mandelson'dan 4 Şubat itibarıyla meclisten emekliye ayrılma arzusuna ilişkin bir bildirim aldığını meclise bildirme kararı aldım" dedi.



BAŞBAKAN STARMER, "LORD" UNVANININ ALINMASI TALİMATI VERDİ

İngiltere Başbakanı Starmer ise bugün gerçekleştirilen bir kabine oturumunda Mandelson'ın devlete ait hassas bilgileri Epstein'e göndermesinin "utanç verici" olduğunu söyledi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Staremer, Lordlar Kamarası Üyesi Mandelson'un "Lordluk" unvanının iptali için yasal hazırlık yapılması talimatı verdi.

Starmer, dün yaptığı açıklamada da Mandelson'ın artık Lordlar Kamarası'nda yer almaması gerektiğini söylemişti. Starmer, Mandelson'ın ülkesine ihanet ettiğini söylemişti.

Haberin Devamı

Lord Mandelson, emekliye ayrılmasıyla birlikte İngiliz Parlamentosu'nun üst kanadı olan Lordlar Kamarası oturumlarına katılma hakkını kaybediyor. "Lordluk" unvanı, ancak parlamento kararı ile iptal edilebiliyor. İngiltere'de Lordluk unvanının iptal edilmesi uygulamasına, en son Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşta İngiltere'nin karşısında yer alan soylular için başvurulmuştu.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İngiliz polisi, Lord Mandelson'ın finansal açıdan hassas bilgileri, fuhuş kanalıyla Batı dünyasının en etkili iş adamları ve siyasetçileriyle karanlık ilişkiler kurduğuna inanılan Epstein'a aktardığına ilişkin suçlamalar konusunda soruşturma başlattı.

Polis soruşturması, İskoç Ulusal Partisi (SNP) ve Reform UK partilerinin İngiliz siyasetçiyi polise ihbar ettiklerini açıklamaları ve bazı siyasetçilerin polisi göreve davet etmelerinin ardından geldi.

Lord Mandelson ile kötü şöhretli Epstein arasındaki yazışmaların Mandelson'ın 2009'da Gordon Brown hükümetinde İş ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptığı sırada gerçekleştiği görülmüştü. Mendelson, 2024'te İngiltere'nin ABD Büyükelçisi olarak atanmış ancak Epstein ile yazışmalarının bir kısmının ortaya çıkmasının ardından bir yıldan kısa bir süre sonra görevden alınmıştı. İngiltere'de İşçi Partisi'nin 1997, 2001 ve 2005'teki seçim başarılarının başlıca mimarlarından olarak görülen Mandelson, Epstein ile yeni yazışmalarının ortaya çıkmasından sonra Pazar günü İşçi Partisi üyeliğinden de istifa etmişti.



MANDELSON'IN EPSTEİN İLE YENİ İFŞA OLAN YAZIŞMALARI

Haberin Devamı

Mandelson'ın Epstein ile yeni ifşa olan yazışmalarında çok sayıda bilgi sızdırdığı ortaya çıkmıştı. Mandelson'ın 2009'da Epstein'e JP Morgan bankasının patronunun İngiltere Maliye Bakanı'nı bankacı primlerine yönelik vergi planları nedeniyle "hafifçe tehdit etmesi" gerektiğini söylediği, AB'nin euro bölgesindeki borç krizi sırasında hazırladığı 500 milyar euroluk bir kurtarma paketini Epstein'e önceden haber verdiği, Epstein'in 2003 ve 2004 senelerinde her biri 25 bin dolar olmak üzere Lord Mandelson'a toplam 75 bin dolar para gönderdiği ve Epstein'in Lord Mandelson'ın partneri Reinaldo Avila da Silva'ya 10 bin sterlin para gönderdiği ortaya çıkmıştı.