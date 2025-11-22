‘Devlet kurulmayacak’ Netanyahu’nun Filistin inadı

Haberin Devamı

Arapça yayın yapan ve İsrail’e yakın paylaşımlarıyla dikkati çeken Abu Ali Express’e konuşan Netanyahu, “Filistin devleti olmayacak. Çok basit: kurulmayacak” ifadesini kullandı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, hafta başında Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede Riyad’ın İbrahim Anlaşmaları’na katılmak istediğini ancak Filistin sorununda iki devletli çözüme giden bir yolun güvence altına alınması gerektiğini dile getirmişti.

‘ANLAŞMA BİZDEN ÇOK ŞAM’IN LEHİNE’

Önceki gün Suriye’nin güneyinde İsrail tarafından işgal edilen tampon bölgeye ziyaret gerçekleştirerek tepki çeken Netanyahu, Şam ile ilişkilerle ilgili sorulan soruya, bir anlaşmaya varmanın İsrail’den çok Şam’ın çıkarına olduğunu savunarak “Suriye’nin güneyinde tehditlerin ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz ve bir güvenlik anlaşmasına varılsa da varılmasa da çıkarlarımızı koruyacağız” ifadesini kullandı. Netanyahu, Suriye’de işgal altındaki bölgeleri ziyaretinde “Dürzi müttefiklerimizi korumak, İsrail’i ve Golan Tepeleri’nin karşısındaki kuzey sınırını korumak için buradaki hem savunma hem de saldırı kabiliyetimize büyük önem veriyoruz” diye konuşmuştu.

SUUDİLERE F-35’LERE SIKI TAKİP

İSRAİL Başbakanı Netanyahu, ABD’nin Suudi Arabistan’da F-35 satma planına da değinerek, “ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile konuştum. Kendisi, ABD’nin Ortadoğu’ya silah sevkiyatında İsrail’in niteliksel üstünlüğünü sürdüreceğini teyit etti” ifadelerini kullandı. Netanyahu, F-35’lerin Türkiye’ye verileceğine ‘inanmadığını’ da söyledi.

Binyamin Netanyahu, çarşamba günü Suriye’de işgal ettikleri toprakları ziyaret etmişti.