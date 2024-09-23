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Devlet cihazlarında olmayacak: Ukrayna’dan Telegram yasağı

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Telegram#Yasak
Devlet cihazlarında olmayacak: Ukrayna’dan Telegram yasağı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 07:00

Ukrayna yönetimi hükümet ve askeri personel ile savunma sektörü ve kritik altyapı çalışanlarına verilen resmi cihazlarda Telegram mesajlaşma platformunun kullanımını yasakladı.

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BBC’nin haberine göre Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (RNBO), kararın 2022’de Ukrayna’ya tam ölçekli bir işgal başlatan Rusya’nın oluşturduğu tehditleri “en aza indirmek” için alındığını açıkladı. Telegram’ın Rusya tarafından siber saldırılar, kimlik avı, kötü amaçlı yazılım dağıtımı ve kullanıcı konumu tespit etme gibi amaçlarla aktif olarak kullanıldığı belirtilen RNBO açıklamasında, askeri istihbaratın verilerine göre Rusya’nın silinmiş mesajlara bile erişimi olduğu belirtildi. BBC’ye açıklama yapan Telegram ise “Rusya dahil hiçbir ülke ile mesajlaşma verilerinin paylaşılmadığını, silinen mesajların geri döndürülmesinin de teknik olarak mümkün olmadığını” kaydetti. Hem Rusya hem de Ukrayna’da yaygın olarak kullanılan Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, geçen ay platformla bağlantılı çok sayıda suçlama nedeniyle Fransa’da gözaltına alınmıştı.

 

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#Ukrayna#Telegram#Yasak

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