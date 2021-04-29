Devlet başkanı geri adım attı

Ülkeyi zamanında seçime götürmeyerek görev süresini 2 yıl uzatan kanunu onaylayan Somali Devlet Başkanı Muhammed Abdullah Fermacu, geçen hafta sonu başlayan çatışmaların ardından geri adım attı. Fermacu erken seçim çağrısında bulundu, ayrıca muhalefetle müzakerelerin yeniden başlayacağını söyledi.

‘BU YIL SEÇİM ZOR’

Gelişmeleri Hürriyet’e değerlendiren Somali Gazeteciler Sendikası (SJS) Genel Sekreteri Abdalle Ahmed Mumin, Fermacu’nun erken seçim çağrısına rağmen bir tarih ilan etmediğini, bu yıl içinde sandık başına gidilmesinin beklenmemesi gerektiğini söyledi. Mumin, “Zaman kazanmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Seçim komitesi birkaç ay önce dağıtıldı ve tekrar toplanması zaman alacaktır” dedi. Mumin, yine de bu çağrının sokakların sakinleşmesine katkısı olacağını belirtti.



BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi dün yaptığı açıklamada, 25 Nisan’da çatışmaların başlamasının ardından en az 60 bin kişinin Mogadişu’dan göç ettiğini bildirdi. Öte yandan Mogadişu’da dün terör örgütü El Şebab’ın patlayıcı yüklü araçla düzenlediği saldırıda en az yedi kişi öldü.

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