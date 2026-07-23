Dev yayıncılar Google ile köprüleri atıyor! Son yapay zeka hamlesi dünya medyasını vurdu: Trafik azaldı, reklam durdu

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Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, yapay zekâ destekli arama özellikleri nedeniyle küresel medya kuruluşlarının tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Uzun yıllardır internet üzerindeki haber ve bilgi içeriklerini arama sonuçlarıyla milyonlarca kullanıcıya ulaştıran Google’ın, yeni yapay zekâ sistemleriyle birlikte kullanıcıları doğrudan özet yanıtlarla buluşturması, haber sitelerinin ziyaretçi trafiğinde ciddi düşüşlere yol açtı.



Dijital yayıncılar, Google’ın yapay zekâ modellerini eğitmek için içeriklerini kullandığını ancak bu içeriklerden elde edilen bilgilerin artık kullanıcıları doğrudan kendi platformlarında tuttuğunu savunuyor. Bu durumun reklam gelirlerini azalttığını belirten medya kuruluşları, Google ile mevcut ilişkilerini yeniden değerlendirmeye başladı.



Aralarında Reddit, Reuters, Politico, USA Today, The Economist ve People gibi dünyanın önde gelen içerik üreticilerinin bulunduğu birçok şirket, Google’ın içeriklerine erişimini sınırlandırmayı veya yapay zekâ sistemlerinde kullanılmasını engellemeyi değerlendiriyor.





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