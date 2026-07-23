Dev yayıncılar Google ile köprüleri atıyor! Son yapay zeka hamlesi dünya medyasını vurdu: Trafik azaldı, reklam durdu

Derleyen: İSMAİL SARI / isari@hurriyet.com.tr
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 10:48
Yapay zeka devrimi bu kez medya sektörünü sarstı. Google’ın yeni arama modeli, haber sitelerine giden trafiği azaltırken dünyanın en büyük yayıncılarını harekete geçirdi. Dev şirketler, içeriklerinin kullanımına karşı sert adımlar atmayı ve Google ile yollarını ayırmayı tartışıyor. Peki şimdi neler olacak?
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Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, yapay zekâ destekli arama özellikleri nedeniyle küresel medya kuruluşlarının tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Uzun yıllardır internet üzerindeki haber ve bilgi içeriklerini arama sonuçlarıyla milyonlarca kullanıcıya ulaştıran Google’ın, yeni yapay zekâ sistemleriyle birlikte kullanıcıları doğrudan özet yanıtlarla buluşturması, haber sitelerinin ziyaretçi trafiğinde ciddi düşüşlere yol açtı.YAPAY ZEKA ÖZETLERİ HABER SİTELERİNE YÖNLENDİRMEYİ AZALTTI
Dijital yayıncılar, Google’ın yapay zekâ modellerini eğitmek için içeriklerini kullandığını ancak bu içeriklerden elde edilen bilgilerin artık kullanıcıları doğrudan kendi platformlarında tuttuğunu savunuyor. Bu durumun reklam gelirlerini azalttığını belirten medya kuruluşları, Google ile mevcut ilişkilerini yeniden değerlendirmeye başladı.
Aralarında Reddit, Reuters, Politico, USA Today, The Economist ve People gibi dünyanın önde gelen içerik üreticilerinin bulunduğu birçok şirket, Google’ın içeriklerine erişimini sınırlandırmayı veya yapay zekâ sistemlerinde kullanılmasını engellemeyi değerlendiriyor.
Google’ın son dönemde arama motoruna entegre ettiği yapay zekâ destekli özet özellikleri, kullanıcıların arama sonuçlarından doğrudan bilgi almasını sağlıyor. Ancak yayıncılar, bu sistemin kullanıcıların haber sitelerine tıklama ihtiyacını azalttığını ve bunun da trafik
kaybına neden olduğunu belirtiyor. Dijital analiz şirketi Semrush verilerine göre, Haziran 2025 ile Haziran 2026 arasındaki dönemde Google kaynaklı organik arama trafiğinde birçok büyük yayın kuruluşunda düşüş yaşandı.
Bu dönemde ortaya 4 önemli detay çıktı:1- Politico’nun Google’dan gelen trafiği yaklaşık yüzde 20 azaldı. 2- CNN’in organik Google trafiği yüzde 31 geriledi. 3- Business Insider’ın Google kaynaklı ziyaretçi sayısında yüzde 31 seviyesinde düşüş görüldü. 4- USA Today’in ulusal yayınındaki Google arama trafiği yüzde 18 azaldı.
İngiltere merkezli büyük yayın kuruluşlarından Reach ise Google üzerinden gelen ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 düştüğünü açıkladı. Şirket, bu düşüşün internet sitelerindeki toplam sayfa görüntülemelerini yüzde 40 azalttığını ve ziyaretçi odaklı programatik reklam gelirlerinin olumsuz etkilendiğini belirtti.
Daily Mirror, Daily Express, Daily Star gibi 120’den fazla medya markasını bünyesinde bulunduran Reach’in toplam geliri yılın ilk yarısında yüzde 9 düşerek 232,9 milyon sterline geriledi. Şirketin Londra borsasında işlem gören hisseleri ise sonuçların açıklanmasının ardından yüzde 20’den fazla değer kaybetti.YAYINCILAR GOOGLE’IN İÇERİK KULLANIMINA TEPKİ GÖSTERİYOR
Medya kuruluşlarının en büyük itiraz noktalarından biri, Google’ın yapay zekâ modellerini geliştirmek için yayıncıların içeriklerini kullanması. Yayıncılar, yıllarca emek harcanarak hazırlanan haberlerin ve analizlerin ücretsiz şekilde yapay zekâ sistemlerini eğitmek için kullanıldığını, ancak ortaya çıkan yapay zekâ yanıtlarının kullanıcıları artık içerik sahibi sitelere yönlendirmediğini savunuyor.
Medya danışmanlık şirketi DJB Strategies’in CEO’su David Buttle, yaşanan durumu “bazı yayıncı kategorileri için varoluşsal bir sorun” olarak değerlendirdi. Buttle, yayıncıların artık daha radikal çözümleri değerlendirdiğini belirterek, Google ile ilişkilerin yeniden ele alınmasının kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.REDDIT, GOOGLE İLE 60 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMASINI YENİDEN DEĞERLENDİRİYOR
Google’ın arama sonuçlarında önemli bir yere sahip olan çevrimiçi tartışma platformu Reddit de teknoloji deviyle olan ilişkisini sorgulamaya başladı. Reddit, 2024 yılında Google ile yıllık yaklaşık 60 milyon dolar
değerinde bir anlaşma imzalamış ve içeriklerinin yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullanılmasına izin vermişti.
Ancak yapay zeka tarafından oluşturulan yanıtların kullanıcıları dış internet sitelerine daha az yönlendirmesi nedeniyle Reddit yönetiminin, Google’a içerik sağlamaya devam etmenin avantajlarını değerlendirdiği belirtildi. Şirketlerin, yakında sona erecek anlaşmaların yenilenip yenilenmeyeceği konusunda görüşmeler yaptığı ifade edildi.USA TODAY: ‘ARTIK YETER DEME ZAMANI GELDİ’
ABD’nin en büyük ulusal gazetelerinden USA Today de Google’ın içerik erişimini engelleme ihtimalini gündemine aldı. USA Today’in bağlı olduğu şirketin CEO’su Mike Reed, Google arama trafiğindeki düşüş eğiliminin devam etmesi halinde şirketin daha sert adımlar atabileceğini söyledi.
Reed, “Artık bir tavır alma ve yeter artık deme zamanı geldi” ifadelerini kullandı. Şirket, Google tarayıcılarını engellemesi halinde içeriklerinin hem yapay zekâ özetlerinde hem de klasik mavi bağlantılı arama sonuçlarında görünmeyeceğinin farkında. Ancak yayın yönetimi, Google’dan gelen trafiğe bağımlı olmayan yeni gelir modellerine hazırlık yaptığını açıkladı. USA Today ayrıca Google’a karşı reklam teknolojilerinde tekelleşme iddiasıyla dava açmış durumda.GOOGLE YAYINCILARIN ELEŞTİRİLERİNE KATILMIYOR!
Şirket, yapay zekâ destekli arama özelliklerinin her hafta milyarlarca tıklamayı internet sitelerine yönlendirdiğini ve kullanıcıların değişen bilgi ihtiyaçlarına cevap verdiğini savunuyor. Google sözcüsü, yapay zekâ özelliklerinin web bağlantılarını öne çıkardığını ve içerik üreticilerinin kitlelerini büyütmesine yardımcı olduğunu açıkladı. Şirket ayrıca yayıncılara içeriklerinin nasıl kullanılacağı konusunda kontrol seçenekleri sunduğunu belirtiyor.
Google, haber kuruluşlarıyla ilişkileri güçlendirmek amacıyla bazı programlar da başlattı. Şirket, yapay zekâ kullanımı için içerik erişimi karşılığında 200’den fazla yayıncıya ödeme yapılan projeler yürüttü.BAZI YAYINCILAR YENİ YOLLAR ARIYOR
Bazı medya şirketleri ise Google ile tamamen karşı karşıya gelmek yerine yeni yöntemler geliştirmeye çalışıyor. People Inc., Google’dan gelen trafik oranı iki yıl önce yüzde 50’nin üzerindeyken bu yıl ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 25 seviyesine düşmesine rağmen gelirlerini etkinlikler, sosyal medya yönlendirmeleri ve uygulamalar aracılığıyla artırmayı başardı. People, Better Homes & Gardens ve Travel + Leisure gibi yayınların sahibi olan şirket, yapay zekâ botlarının içerikleri daha kolay anlaması için yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor.