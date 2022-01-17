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Dev yanardağın öfkesi dinmiyor... Hunga Tonga yanardağında bir patlama daha!

#Tonga#Yanardağ#Dünya
Dev yanardağın öfkesi dinmiyor... Hunga Tonga yanardağında bir patlama daha

Ada ülkesi Tonga'da meydana gelen yanardağ patlamasının üzerinden henüz birkaç gün geçmişken deniz altındaki Hunga Tonga yanardağında yeni bir büyük patlama tespit edildi.

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Güney Pasifik'te Tonga açıklarında deniz altında bulunan dev yanardağın öfkesi dinmiyor.

New York Post'ta yer alan habere göre, Hunga Tonga yanardağında ikinci bir büyük patlama tespit edildi.

Avustralya'nın Darwin Volkanik Danışma Merkezi patlamanın dün gece saatlerinde meydana geldiğini duyurdu.

Pazar gecesi meydana gelen ikinci patlamada herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Tonga'nın başkenti Nukuʻalofa, patlamanın yaklaşık 65 kilometre güneyinde yer alıyor.

Dev yanardağın öfkesi dinmiyor... Hunga Tonga yanardağında bir patlama daha

Ülkenin 105 bin sakininin küresel iletişimleri, telefon ve internet bağlantılarının zarar görmesinin ardından sekteye uğramış durumda.

Yetkililerin patlamanın meydana geldiği bölgedeki adalarda oturanlarla temasa geçmek için çabaları sürüyor.

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Geçtiğimiz günlerde yaşanan ilk patlamanın ardından Pasifik Okyanusu'na kıyısı bulunanlar başta olmak üzere birçok ülkede tsunami riski oluşmuş, yapılan tahliye çağrılarından dünya genelinde milyonlarca kişinin etkilendiği kamuoyuna yansımıştı.

Volkanik patlamanın kesin bilançosu netleşmezken, patlamanın merkez üssü olan Tonga'da can kayıplarının yaşanmasından endişe edildiği belirtilmişti.

Dev yanardağın öfkesi dinmiyor... Hunga Tonga yanardağında bir patlama daha

TSUNAMİ UYARISI KALDIRILDI

Dün, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC) tehdidin azaldığını, ancak kıyı bölgelerinin güçlü ve alışılmadık akıntılara karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. 

Yeni tsunami ihtamali çok düşük, ancak Tonga'nın felakette aldığı hasar konusundaki kaygılar artıyor.

Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki Hunga Tonge-Hunga Ha'pai'nin patlamasından sonra, adaya boyu bir metreyi aşan dalgalar vurdu.

Sosyal medyadaki görüntülerde, suyun kentteki bir kiliseyi ve evleri sürüklemesi görülüyor.

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