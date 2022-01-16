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Dev volkan patlaması sonrası tsunami alarmı: Japonya, ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Şili diken üzerinde

#Tonga#Yanardağ#Tsunami
Dev volkan patlaması sonrası tsunami alarmı: Japonya, ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Şili diken üzerinde

Ada ülkesi Tonga'da meydana gelen yanardağ patlaması tüm dünyada korku yarattı. Şiddetli patlamanın ardından Japonya, ABD, Kanada ve Şili için tsunami uyarısı yapılırken bu patlamanın uydu görüntülerine yansıyan en şiddetli volkanik patlama olduğu açıklandı.

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Güney Pasifik'te Tonga açıklarında Deniz altında bulunan dev bir volkanın patlaması sonucu okyanusun iki yakasında tsunami alarmı veriliyor.

Ada ülkesi Tonga'nın 65 kilometre uzaklığında yaşanan patlama 1.2 metrelik bir tsunami dalgası oluşturdu.

800 km uzaktaki Fiji ve 2300 kilometre uzaktaki Yeni Zelanda'da da patlama ses olarak duyuldu.

ABD kıyılarında Hawaii'den Alaska'ya kadar da dalga uyarısı yapıldı.

ABD'de Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan duyuruda, California, Oregon, Washington ve Alaska eyaletlerinin dalgalardan etkilenebileceği açıklaması yapıldı.

Merkezdeki yetkililerden Dave Snider, "Bu denli uzun bir kıyı zinciri için tavsiye yayınlamazdık. En son ne zaman olduğunu bilmiyorum" açıklamasıyla durumun ne denli sıra dışı olduğuna işaret etti.

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BBC'ye konuşan Snider, "Bu gerçekten büyük bir olay. Son on yılın en ciddi patlamalarından biri" dedi.

Patlama Türkiye saati ile dün sabah 07:10 sıralarında yaşandı.

Dev volkan patlaması sonrası tsunami alarmı: Japonya, ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Şili diken üzerinde

"HER YERDEN ÇIĞLIKLAR GELİYORDU'

Sosyal medyada özellikle Tonga'ya ilişkin görüntüler yer alıyor.

O görüntülerden birinde dalgaların bir kilise ve bazı evlerin içine ulaştığı görülüyor.

Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'da tanıklar, gökyüzünden kül yağdığını aktarıyor.

Ülke halkının yüksek bölgelere çıkması çağrısı yapıldı.

Tonga'da yaşayan Mere Taufa, patlamanın akşam yemeğine oturmak üzereylen yaşandığını anlattı.

"İçgüdüyle masanın altına girmeyi düşündüm" diyen Taufa, kardeşinin bomba patladığını düşündüğünü söyledi.

Stuff isimli Yeni Zelanda sitesine konuşan Taufa, kısa süre sonra da evine suyun ulaştığını aktardı: "Her yerden çığlıklar geliyordu, insanlar, herkese yukarılara çıkma çağrısı yapıyordu"

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800 kilometre uzaklıktaki Fiji'nin başkenti ile 2300 kilometre mesafedeki Yeni Zelanda'da da patlama duyuldu.

Sekiz dakikalık patlamanın başkent Suva'da "şiddetli gök gürültüsü" gibi duyulduğu aktarılıyor.

Tonga Jeoloji Kurumu yetkilileri, gaz, kül ve duman bulutunun 12 kilometreye ulaştığını açıkladı.

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Dev volkan patlaması sonrası tsunami alarmı: Japonya, ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Şili diken üzerinde

Tonga'nın başkenti, Hunga Tonga volkanik sisteminin yalnızca 65 kilometre kuzeyinde yer alıyor.

Avustralya Meteoroloji Bürosu'nun tespitlerine göre, Tonga'nın başkentinde 1.2 metrelik bir tsunami dalgası burada gözlemlendi.

2300 kilometre uzaklıktaki Yeni Zelanda'da da patlama kaynaklı fırtına oluşabileceğine ilişkin uyarı mesajı yayımlandı.

Yeni Zelanda'da volkan kaynaklı olarak sonik patlamalar duyulduğu da aktarılıyor.

ABD KIYILARI ALARMDA

ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, Tonga’daki yanardağ patlamasının ardından ABD’nin Kaliforniya'dan Alaska'ya kadar olan batı kıyısı ile Kanada'daki Britanya Kolumbiyası eyaleti için tsunami uyarısında bulundu.

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Büyük Okyanus'ta yer alan ada ülkesi Tonga’nın Hunga Ha’apai Adası’ndaki yanardağda meydana gelen patlamanın ardından ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi tsunami uyarısı yayınladı. ABD’nin Kaliforniya'dan Alaska'ya kadar olan batı kıyısı ile Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaleti için tsunami uyarısı yayınlayan Merkez, “Bir tsunami doğrulandı ve bazı etkiler bekleniyor” dedi.

İşte o görüntüler!

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Merkez, plajlar, limanlar, marinalar ve diğer kıyı bölgelerinin yakınında yaşayan kişileri kıyılardan uzak durmaları konusunda uyararak, tsunamiye bağlı etkilerin ilk dalganın gelmesinden sonra saatlerce veya günlerce devam edebileceğini açıkladı.

HAWAİİ İÇİN DE TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

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Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC), Hawaii eyaleti için de tsunami uyarısı yayınlandığını bildirerek, eyalette yer alan tüm adaların Acil Durum Yönetimi tarafından gözlemlendiğini ve şu ana kadar bildirilen herhangi bir hasar olmadığını, adalarda sadece küçük çaplı sel baskınları meydana geldiğini ifade etti.

PASİFİK ÜLKELERİNDEN UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Pasifik Okyanusu'nun güneyinde bulunan Fiji’de de alarm verildi. Yetkililer halkı güçlü akıntılar ve tehlikeli dalgalar nedeniyle kıyı şeridinden uzak durmaları konusunda uyardı. Tsunami uyarısı yayınlayan hükümet, kıyı bölgelerindeki insanlar için tahliye merkezleri açtı.

Dev volkan patlaması sonrası tsunami alarmı: Japonya, ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Şili diken üzerinde

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Yanardağdan 2 bin kilometre uzaklıktaki Yeni Zelanda’da da Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı, bazı bölgelerin "büyük bir volkanik patlamanın ardından kıyıda güçlü ve olağandışı akıntılar ile öngörülemeyen dalgalanmalara" maruz kalabileceğini belirterek halka uyarıda bulundu.

JAPONYA’DA TSUNAMİ UYARISI

Büyük Okyanus'ta yer alan ada ülkesi Tonga’nın Hunga Ha’apai Adası’ndaki yanardağda meydana gelen patlamanın ardından Japonya Meteoroloji Ajansı, Kagoshima'nın güneybatısındaki Amami Adaları ve Tokara Adaları için tsunami uyarısı yayınladı. Ajans, dalga boyunun 3 metre yüksekliğe ulaşabileceğini ifade ederek, Japonya saatiyle 23.55'te Amami Ohshima Adası'nın Kominato bölgesinde bir tsunami gözlemlendiğini ve dalga boyunun 1,2 metre olduğunu aktardı. Ajans tarafından tsunami uyarısı yapılan birçok bölgede ise halk anonslar yapılarak uyarılarak, kıyı bölgelerini terk etmeleri ve yüksek yerlere çıkmaları istendi.

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