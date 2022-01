Dev volkan patlaması sonrası tsunami alarmı: Japonya, ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Şili diken üzerinde

Güney Pasifik'te Tonga açıklarında Deniz altında bulunan dev bir volkanın patlaması sonucu okyanusun iki yakasında tsunami alarmı veriliyor.

Ada ülkesi Tonga'nın 65 kilometre uzaklığında yaşanan patlama 1.2 metrelik bir tsunami dalgası oluşturdu.

800 km uzaktaki Fiji ve 2300 kilometre uzaktaki Yeni Zelanda'da da patlama ses olarak duyuldu.

ABD kıyılarında Hawaii'den Alaska'ya kadar da dalga uyarısı yapıldı.

ABD'de Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan duyuruda, California, Oregon, Washington ve Alaska eyaletlerinin dalgalardan etkilenebileceği açıklaması yapıldı.

Merkezdeki yetkililerden Dave Snider, "Bu denli uzun bir kıyı zinciri için tavsiye yayınlamazdık. En son ne zaman olduğunu bilmiyorum" açıklamasıyla durumun ne denli sıra dışı olduğuna işaret etti.

BBC'ye konuşan Snider, "Bu gerçekten büyük bir olay. Son on yılın en ciddi patlamalarından biri" dedi.

Patlama Türkiye saati ile dün sabah 07:10 sıralarında yaşandı.

"HER YERDEN ÇIĞLIKLAR GELİYORDU'

Sosyal medyada özellikle Tonga'ya ilişkin görüntüler yer alıyor.

O görüntülerden birinde dalgaların bir kilise ve bazı evlerin içine ulaştığı görülüyor.

Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'da tanıklar, gökyüzünden kül yağdığını aktarıyor.

