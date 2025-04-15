Dev şirketin patronu trajik şekilde yaşamını yitirdi: Kraliçenin yakın dostuydu

Haberin Devamı

Kirkbi şirketi yaptığı açıklamada, Halbye'nin hastaneye kaldırıldığını ancak iç kanama nedeniyle kurtarılamadığını kaydetti. Halbye, 2020'den bu yana şirketin yönetim kurulunda görev alıyordu.

Halbye'ın Danimarka kraliyet ailesiyle yakın dostluk ilişkileri vardı. Halbye, 17 yıldır Kraliçe Mary Vakfı'nın yönetim kurulu üyeliğini yürütüyordu.

The Sun'ın haberine göre, Danimarka Kraliçesi Mary, yakın dostu Halbye'nin ölümü üzerine resmi internet sitesinden bir mesaj yayımlayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Michael Halbye'nin ani ölüm haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Michael Halbye, pozitif enerjisi, geniş bilgisi ve toplumsal sorumluluk bilinciyle tanınan bir insandı. Aynı zamanda benim arkadaşımdı. Birçok kişi tarafından özlenecek. Düşüncelerim ailesi ve yakın arkadaşlarıyla."

Haberin Devamı





ÇALIŞMA ARKADAŞLARININ TAZİYE MESAJLARI

Lego'nun üst düzey yetkilileri, Halbye'ın ölümü üzerine başsağlığı mesajı paylaştı. Lego şirketinden Michel Knecht, sosyal medyada siyah bir Lego parçası paylaşarak Halbye'nin anısına saygı duruşunda bulundu. Knecht, "Tüm Lego ailesi Michael Halbye'nin yasını tutuyor" mesajını yayımladı.

Kirkbi Başkanı Thomas Kirk Kristiansen, Halbye için "Şirketimiz ve ailemiz için güvenilir bir ortaktı" açıklamasını yaptı.

Kristiansen, Halbye'nin olumlu kişiliği ve profesyonel katkılarının özlemini çekeceklerini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Michael'ın ani vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldık. Düşüncelerimiz Michael'ın ailesi ve sevdikleriyle beraber. Şu anda, hayatının her alanında etrafındakiler üzerinde büyük ve olumlu izlenim bırakan bir adamın beklenmedik kaybını sindirmek zorunda kalıyorlar. Michael'ı her şeyden önce bir insan olarak özleyeceğiz. Anısının onurlandırılmasını dileriz."

Haberin Devamı

Kaza, İsviçre Alpleri'nde bir İngiliz kayakçının geçen Cuma günü hayatını kaybetmesinin ardından yaşandı. 54 yaşındaki kayakçı, Grindelwald'daki 2 bin 800 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirmişti.