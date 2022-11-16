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Dev serveti bağışlayacak

Güncelleme Tarihi:

#Jeff Bezos#Amazon#Servet
Dev serveti bağışlayacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 07:00

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, 124 milyar dolar değerindeki servetinin çoğunu hayır kurumlarına bağışlayacağını söyledi.

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Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre Jeff Bezos, 124 milyar dolar değerinde servetiyle şu anda dünyanın en zengin dördüncü kişisi durumunda. ABD’li işinsanı CNN International’a verdiği söyleşide sevgilisi Lauren Sanchez’le birlikte “parasını bağışlayabilmek için hazırlandığını” açıkladı. Parasını ‘üst düzey fayda’yla bağışlamak istediğini söyleyen Bezos, “Gerçekten zor, bence etkisiz bağış yapmanın bir sürü yolu var” dedi.

100 MİLYON DOLAR VERDİ

Jeff Bezos, diğer milyarderler gibi servetinin büyük kısmını bağışlayacağını ilk kez dile getirdi. 2020 yılında Jeff Bezos, “Bezos Earth Fund” adlı bir girişimin parçası olarak iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar bağışlama sözü vermişti. Geçen cumartesi, Bezos ve Sanchez, country müzik şarkıcısı ve hayırsever Dolly Parton’a, Bezos Cesaret ve Medeniyet Ödülü’nün bir parçası olarak seçtiği hayır kurumlarına yönlendirmesi için 100 milyon dolarlık bir hibe verdiğini duyurdu.

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#Jeff Bezos#Amazon#Servet

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