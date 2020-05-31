‘Dev’ sahile vurdu

Kirsty Fordham (43), eşi Mark (47) ile birlikte sabah yürüyüşüne çıktığında sahildeki balinayı fark edip durumu polise bildirdi. Kirsty, balinayı sahilde o şekilde görmenin kendisini gözyaşlarına boğduğunu belirterek “Balina sırtüstü duruyordu ve kesinlikle sahile vurmadan önce ölmüştü” dedi.