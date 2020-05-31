DHA
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‘Dev’ sahile vurdu
İngiltere'nin Essex kentinde yer alan Clacton-on-Sea kasabasında önceki gün 12 metre uzunluğunda dev bir oluklu (Fin) balina sahile vurdu.
Kirsty Fordham (43), eşi Mark (47) ile birlikte sabah yürüyüşüne çıktığında sahildeki balinayı fark edip durumu polise bildirdi. Kirsty, balinayı sahilde o şekilde görmenin kendisini gözyaşlarına boğduğunu belirterek “Balina sırtüstü duruyordu ve kesinlikle sahile vurmadan önce ölmüştü” dedi.
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