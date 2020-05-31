MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri‘Dev’ sahile vurdu
GeriDünya ‘Dev’ sahile vurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 31.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Dev’ sahile vurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Dev’ sahile vurdu
Abone Olgoogle-news

İngiltere'nin Essex kentinde yer alan Clacton-on-Sea kasabasında önceki gün 12 metre uzunluğunda dev bir oluklu (Fin) balina sahile vurdu.

Kirsty Fordham (43), eşi Mark (47) ile birlikte sabah yürüyüşüne çıktığında sahildeki balinayı fark edip durumu polise bildirdi. Kirsty, balinayı sahilde o şekilde görmenin kendisini gözyaşlarına boğduğunu belirterek “Balina sırtüstü duruyordu ve kesinlikle sahile vurmadan önce ölmüştü” dedi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle