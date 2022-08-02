Dev obruk korku yarattı… Derinliği 200 metre! Peki altında ne var?

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Yetkilileri bile şaşkına düşüren olayın ardımdan bilim insanları hemen dev obruğun altında neler olabileceğini araştırmaya başladı.

Geçen hafta sonu Şili'nin kuzeyinde bir bakır madeninin yakınında açılan 200 metre derinliğindeki devasa bir obruk, adeta bir karadeliği andırıyor.

Gizemli bir şekilde açılan çukur madenle bağlantılı olabilir ancak uzmanlar başka ihtimalleri de görmezden gelmiyorlar.





DERİNLİĞİ 200 METRE!

Kuzey Şili'deki jeoloji uzmanları, hafta sonu Alcaparrosa'daki Kanada Lundin Madencilik sahası yakınında açılan, çapının yaklaşık 25 metre olduğu düşünülen büyük deliği incelemeye başladı.

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Yaklaşık 200 metre derinliğinde olan obruk, ülkenin başkenti Santiago'nun yaklaşık 665 kilometre kuzeyinde yer alıyor.

Jeoloji ajansının direktörü David Montenegro'ya göre, Ulusal Jeoloji ve Madencilik Servisi, cumartesi günü obruktan haberdar oldu ve o zamandan beri bölgeye uzman personel gönderdi.

Uzmanların yaptıkları açıklamaya göre çukurun derinlerinde bol miktarda su var ancak araştırmacılar başka hangi maddelerin bulunduğunu henüz tespit edemediler.





ETRAFINI KAPATTILAR

Alcaparrosa madeninin çalışma sahasına girişten uzanan bir bölüm de dahil olmak üzere, deliği çevreleyen bir dizi alan kapatıldı ve kimsenin yakınına gitmesine izin verilmiyor.

Lundin Madencilik'ten bir sözcü 1 Ağustos Pazartesi günü, olayın işçileri veya yerel topluluktan herhangi bir kişiyi etkilemediğini söyledi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: "En yakın ev 600 metreden bile uzaktayken, herhangi bir yerleşim alanı veya kamu hizmeti de, olaydan etkilenen bölgeden neredeyse bir kilometre uzakta."

Lundin Mining, Alcaparrosa'daki maden sitesinin yüzde 80'ine sahip, işletmenin geri kalanı ise Japon Sumitomo Corporation'a ait.

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ÇİN’DE DE BENZER OLAY YAŞANDI

Mayıs ayında, Çin'deki kaşifler, dev bir obruğun dibinde, ilkel çağlardan kalma bir ormanın potansiyel olarak henüz tanımlanamayan bitki ve hayvanları içerebileceğini söylemişti.

Ülkenin güneyindeki Guangxi bölgesinde bir keşif ekibi, 40 metreye kadar uzanan ağaçları olan eski bir ormanı içeren obruğu buldu. Dev obruk, yukarıdan bakıldığında bir karadeliği andırıyor

İÇİNDE ANTİK ORMAN BULDULAR

Obruğun bulunduğu alan, Leye bölgesinde bulunan 30 obruk arasında yer alıyor ve bunların en büyüğü 306 metre uzunluğunda, 150 metre genişliğinde ve 192 metre derinliğinde.

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Çin Jeolojik Araştırmaları Karst Jeolojisi Enstitüsü'nde kıdemli bir mühendis olan Zhang Yuanhai, devlet haber ajansı Xinhua'ya sitenin duvarlarında üç mağara ve dibinde ilkel bir orman olduğunu açıkladı.