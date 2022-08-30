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Dev nükleer santrala teftiş için ekip yola çıktı

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#Rusya#Zaporijya Nükleer Santrali#Ukrayna
Dev nükleer santrala teftiş için ekip yola çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 07:00

Çatışmalarda olası radyoaktif sızıntı ihtimali gündeme gelen Zaporojye nükleer santralını denetleyecek Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu teftiş heyeti, dün nihayet yola çıktı.

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Ukrayna üzerinden santrala ulaşmayı planlayan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Genel Müdürü Rafael Grossi, “Nihayet tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak, güvenlik konularını taraflarla kararlaştırarak, Zaporojye nükleer santralına ulaşmak üzere yola çıkıyoruz. Hafta sonuna kadar tesise ulaşmayı planlıyoruz” mesajıyla teftişin gerçekleştirileceğini duyurdu. Rusya ile Ukrayna orduları arasındaki cephe hattında yer alan Energograd şehri merkezli, 6 reaktöre sahip, Avrupa’nın en büyük nükleer santralı olan Zaporojye, temmuz ve ağustos aylarında defalarca topçu ateşine maruz kalmıştı. Hatta bir seferinde santralın 4’üncü reaktörü acilen devre dışı bırakılmıştı.

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‘EN HAYATİ GÖREV’

UAEK heyetinin nükleer santralı denetime çıkması vesilesiyle Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de açıklama yaptı. Rusya’nın diğer enerji kaynaklarında olduğu gibi nükleer alanda da dünyaya şantaj yaptığını vurgulayan Zelenski, “Ülkemize saldıran Rusya, Zaporojye nükleer santralını işgal etmekle kalmayıp başta Avrupa olmak üzere dünyaya nükleer şantaj yapıyor. Zaporojye nükleer santralını denetlemeye giden UAEK, kurulduğu günden bu yana en ciddi ve hayati görevini yerine getirmeye hazırlanıyor. Moskova’nın Zaporojye nükleer santralında sergilediği davranışları karşısında uygar dünya, Rusya’nın ‘Rosatom’ şirketini yaptırım listesine almalı” ifadelerini kullandı.

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Dev nükleer santrala teftiş için ekip yola çıktı

BATILI UZMAN YOK

Nükleer santralı teftiş edecek 14 uzmandan oluşan heyetin yola çıkması vesilesiyle Kremlin’den de açıklama geldi. Rusya lideri Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın bu adımı uzun süredir beklediğini belirterek, “Rusya, Zaporojye nükleer santralını denetleyecek UAEK ekibine elinden gelen yardımları sağlamaya hazır. Heyet, Ukrayna toprakları üzerinden tesise ulaşma yolu seçtiği için bizim sorumluluğumuz kontrol altında tuttuğumuz bölgede başlar” diye konuştu. Zaporojye nükleer santralını denetleyecek UAEK ekibinde Rusya’nın dayatması üzerine ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkelerden nükleer uzman yer almıyor.

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#Rusya#Zaporijya Nükleer Santrali#Ukrayna

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