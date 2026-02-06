Dev miras davalık oldu! Kedisine servet bıraktı

Haberin Devamı

Dünyaca ünlü modacı Karl Lagerfeld, ölümünün ardından tasarımlarından çok mirasıyla konuşulmaya devam ediyor. 85 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybeden Lagerfeld’in yaklaşık 270 milyon dolarlık servetini, ‘yakın ailesi’ olarak tanımladığı kişiler ve kedisi arasında paylaştırması yeniden gündeme geldi.

VASİYETE İTİRAZ EDİLDİ

Lagerfeld’in kedisi Choupette’e yaklaşık 1.5 milyon dolar bırakması gündeme bomba etkisi yaratmıştı. Tasarımcının miras bıraktığı isimler arasında asistanı Sebastien Jondeau, vaftiz torunu Hudson Kroenig, mankenler Brad Kroenig ve Baptiste Giabiconi ile eski asistanı Françoise Caçote yer alıyordu. Lagerfeld, biyolojik ailesinden çok, yıllardır birlikte çalıştığı ve hayatında önemli yeri olan bu isimleri ‘yakın ailem’ olarak tanımlamış ve servetini bu doğrultuda paylaştırmıştı. Bu tercih, akrabaları açısından tartışma yaratmıştı. Ancak tasarımcının mirasına ismi açıklanmayan bir kişiden itiraz geldi.

YEĞENLERE KALACAK

Alman medyasında yer alan haberlerde mirası alan kişilere bir tebligat gittiği belirtildi. Lagerfeld’in mirasının iptal edilmesi durumunda miras kan bağının olduğu akrabaları arasında paylaştırılacak. Çocuğu olmayan Lagerfeld’in iki kız kardeşi Christiane ve Thea bulunuyor. Fakat Christiane ve Thea öldüğü için, vasiyetin iptali durumunda miras Christiane Lagerfeld’in hayattaki üç çocuğu arasında bölüştürülecek.