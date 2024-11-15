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Dev mercan keşfedildi

Güncelleme Tarihi:

#Pasifik Okyanusu#Solomon Adaları#Dev Mercan
Dev mercan keşfedildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 07:00

Pasifik Okyanusu’nun güneybatısında yer alan Solomon Adaları’nda şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük mercan bulundu.

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Dünyanın en büyük mercanını, Pasifik’in ücra köşelerinin iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğini görmek için ziyaret eden National Geographic gemisinde çalışan kameraman buldu. National Geographic ekibinden Manu San Felix “Haritada gemi enkazı olduğu belirtilen bir yerde dalış yaptım ve sonra bir şey gördüm. Çok duygusaldı. Yüzlerce yıldır aynı yerde kalmış ve varlığını sürdürmüş bir şeye karşı büyük bir saygı duydum” dedi. Keşfi yapılan mercanın, 34 metre genişliğinde, 32 metre uzunluğunda ve 5.5 metre yüksekliğinde olduğu kaydedildi. Dev mercanın 300 yıldan daha eski olabileceği öngörülüyor.

 

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#Pasifik Okyanusu#Solomon Adaları#Dev Mercan

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