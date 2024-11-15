Dev mercan keşfedildi

Haberin Devamı

Dünyanın en büyük mercanını, Pasifik’in ücra köşelerinin iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğini görmek için ziyaret eden National Geographic gemisinde çalışan kameraman buldu. National Geographic ekibinden Manu San Felix “Haritada gemi enkazı olduğu belirtilen bir yerde dalış yaptım ve sonra bir şey gördüm. Çok duygusaldı. Yüzlerce yıldır aynı yerde kalmış ve varlığını sürdürmüş bir şeye karşı büyük bir saygı duydum” dedi. Keşfi yapılan mercanın, 34 metre genişliğinde, 32 metre uzunluğunda ve 5.5 metre yüksekliğinde olduğu kaydedildi. Dev mercanın 300 yıldan daha eski olabileceği öngörülüyor.