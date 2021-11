Dev mağazada ölüm

Haberin Devamı

ABD'de Kara Cuma çılgınlığı

New York'ta Şükran Günü'nü aileleriyle birlikte geçirenler, mali kriz nedeniyle tasarruf yapma ve yüzde 70'lere varan ucuzluklar nedeniyle erken saatlerde mağazaların yolunu tuttu. Bazı mağazaların sabah 05'ten itibaren açılmasını fırsat bilen New Yorklular mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



Bu arada, New York'un Long Island bölgesinde bulunan ABD'nin en büyük mağazalarından Wal-Mart'ın önünde sabahın erken saatlerinde bekleyen müşterilerin kapıyı kırıp içeri girdikleri ve 34 yaşındaki bir çalışanın üzerine düşen kapı nedeniyle öldüğü bildirildi.



Ancak, mağaza yöneticileri çalışanın gerçek ölüm nedeninin araştırılacağını belirtti.



KARA CUMA



ABD'de perşembe günleri kutlanan Şükran Günü'nün ertesi gününe “Kara Cuma” deniyor ve yılın en yoğun alışveriş yapılan günü olarak biliniyor. Bazılarına göre bu güne “kara” denmesi, iş yeri sahiplerinin zararlarını “kırmızı” kalemle, karlarını ise “siyah” kalemle yazmalarından ve yılın ilk karını bugün yapmaya başlamalarından kaynaklanıyor.



Bazılarına göre ise aşırı kalabalık nedeniyle insanları strese sokan güne “kara” denmesi uygun görülmüş.

Bu yıl mali krizin satışları nasıl etkilediği önümüzdeki günlerde görülecek.