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Dev konferans öncesi Münih’te korkutan saldırı: En az 30 yaralı

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#Münih#Saldırı#Güvenlik Konferansı
Dev konferans öncesi Münih’te korkutan saldırı: En az 30 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 07:00

Bugün başlayacak Münih Güvenlik Konferansı’na ev sahipliği yapan Almanya’nın Münih kenti dün gerçekleşen bir saldırıyla sarsıldı.

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İşçi sendikası Verdi’nin gösterisi esnasında bir sürücü aracıyla kalabalığın arasına daldı. Aralarında çocukların da bulunduğu ve 15’i ağır en az 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Münih emniyeti gözaltına alınan saldırganın 24 yaşında Farhad N. adlı Afgan bir mülteci olduğunu açıkladı. Münih emniyet sözcüsü Thomas Schelshorn, saldırının neden ve nasıl gerçekleştiğine dair soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Saldırının Münih Güvenlik Konferansı’na ev sahipliği yapacak Hotel Bayerischer Hof’a yakın bir mevkide gerçekleştiği belirtildi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz saldırıya ilişkin, “Bu, müsamaha gösteremeyeceğimiz ve kabul edemeyeceğimiz bir şeydir” açıklamasında bulundu.

 

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#Münih#Saldırı#Güvenlik Konferansı

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